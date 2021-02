Crítico de Hezbolá Lokman Slim encontrado muerto en Líbano

Un destacado escritor libanés y estridente opositor de Hezbolá fue encontrado muerto en su automóvil en el sur del Líbano el jueves por la mañana, horas después de desaparecer mientras conducía hacia Beirut.

La policía dijo que Lokman Slim, de 59 años, un conocido comentarista político, recibió un disparo en la cabeza. Era un crítico abierto del grupo militante y potencia política que regularmente había provocado la ira de sus seguidores.

Jawad Nasrallah, hijo del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, tuiteó minutos después de que se confirmara su muerte: “La pérdida de algunas personas es de hecho una ganancia no planificada #no lo siento”. Más tarde borró el mensaje y afirmó que no se había referido a Slim.

El asesinato de otra voz crítica en el Líbano ha provocado una vez más la ira hacia una clase política que es impotente o no está dispuesta a pedir cuentas a los asesinos. En las últimas décadas, los asesinatos se han utilizado habitualmente como arma política, y casi todos han quedado sin resolver y la impunidad que los rodea se ha convertido en una realidad de la vida libanesa.

Sin embargo, los asesinatos de intelectuales públicos libaneses han sido relativamente raros, siendo el asesinato de Slim el primero de este tipo desde el asesinato del profesor de historia y periodista Samir Kassir hace 16 años.

“Era amado, era humilde y la gente lo amaba”, dijo la hermana de Slim, Rasha Slim. “Sus oponentes han perdido a un noble luchador que vivía entre ellos y los debatió con inteligencia, razón y amor. Esta es una pérdida para todo el Líbano. El asesinato es un acto indigno, le da un ejemplo al trabajo de que asesinamos a los que no están de acuerdo con nosotros. El asesinato es su único idioma; sabemos quién está a cargo del área donde mataron a mi hermano “.