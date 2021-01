“El mundo empezó a lavar culpas a los 70 años de la liberación de Auschwitz”

El día de recordación de las víctimas de la Shoá “se empezó a conmemorar a los 70 años de la liberación de Auschwitz por las tropas Soviéticas. El mundo empezó a a lavar culpas a los 70 años de la liberación de Auschwitz. Para mí era algo normal, era algo con lo que crecí, en la familia, con mi abuelo sobreviviente de la Shoá. Mi zeide Samuel era de Lodz, de Polonia, que era después de Varsovia la ciudad con mayor cantidad de judíos”. Así comenzó el recuerdo de su historia familiar Alejandro Mellincovsky, exvocero de las FDI para el mundo hispanoparlante. “Mi abuelo era una persona que no contaba por contar, pero si le preguntabas, te contaba todo. Pasó por los campos y después de la Shoá lo rescataron, se fue a Suiza para estudiar, y fue electricista”.

Prosiguió el relato con la llegada a Sudamérica: “Después tomó la decisión de venir a la Argentina y el dueño de la fabrica en la que trabajaba le preguntó porque no se iba a Estados Unidos, que Argentina estaba lleno de nazis, y mi abuelo contestó – me mataron a mis hermanas, a mi hermanito, a mis papás. Tengo unos tíos allá, es mi única familia” y agregó: “Mi abuelo falleció hace 25 años, pero nos queda el legado, el recuerdo y la verdad que mi sentir en el día de hoy (por ayer), es por mi historia personal, en un evento solemne. Por suerte Israel no dejó pasar el tiempo, pocos años después de la declaración de la independencia declaró – Iom HaShoa Vehagvura para recordar la rebelión en el guetto de Varsovia”.

Si bien los jóvenes son los responsables de transmitir de generación en generación lo sucedido, Mellincovsky comentó como lo hace con sus hijos: “Por suerte preguntan e intentan hacerlo. Nosotros somos contemporáneos de los testigos y de los que lo vivieron en primera persona. Nosotros vamos a saber la historia y vamos a ir incorporando relatos” y agregó: “Es muy importante recordar y no discutir con negacionistas. La Shoá es incomparable, pero lamentablemente no es el único genocidio de la humanidad, todos son repudiables. Pero la Shoá, desde el punto de vista de la planificación, la sistemática e implementación que se llevó a cabo, es único”.

En tiempos en el cual el antisemitismo está creciendo y gracias a las redes sociales, desde el anonimato uno puede hacer comentarios antisionistas entre Israel y Palestina, el ex vocero de las FDI sentenció: “Es mentira, no hay ningún holocausto y mucho menos un genocidio. El ejercito de Israel defiende a su población y el que está haciendo un genocidio y si tiene un Estado terrorista y una dictadura es Hamás dentro de la Franja de Gaza contra los propios Palestinos. Pero independientemente de esto, atacan a Israel porque no es políticamente correcto atacar a los judíos, pero tienen la intención. Decir que Israel está haciendo lo mismo, es para decir que los judíos buenos están muertos y los malos están vivos. No hay que permitir que eso suceda porque no es así, es mentira. Lo que se está haciendo ahora es en legitima defensa. Comparar es una perversión más del antisemitismo.

Para finalizar, Alejandro Mellincovsky, coordinador para Argentina, Chile y Uruguay de la OSM, explicó como responderle a los negacionistas de la Shoá: “Lo primero que hay que hacer siempre es educar, nunca dejar de educar, es una herramienta constante y un proceso. Los que trabajamos en educación para la paz entendemos que el que tiene tiempo educa y el que cree que no lo tiene adoctrina”.

Nosotros creemos que siempre hay tiempo y que siempre se puede educar, pero entendemos que es un proceso. Creemos en la educación, no hay que adoctrinar, que quede claro, lo primero es la vida y después darle identidad a lo que sea pro vida. Todo lo que tiene que ver con el negacionismo es pro Shoá, pro terrorismo, en contra de la vida y no hay que darles identidad. No hay que ponerse a discutir, no hay que compartir el panel con alguien que quiere hacer algo de eso, no hay que ponerlo a debate.

RJ/LD

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.