Netanyahu: “Felicitaciones al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris”

El Primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó mediante un mensaje en sus redes las felicitaciones al nuevo presidente estadounidense Joe Biden:

“Felicitaciones al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por su histórica inauguración”, fue el mensaje con el cual abrió su publicación y agrego algunas otras manifestaciones demostrando su cercanía con Biden.

“Presidente Biden, usted y yo hemos tenido una cálida amistad personal desde hace muchas décadas. Espero trabajar con usted para fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel, continuar expandiendo la paz entre Israel y el mundo árabe y enfrentar desafíos comunes, el principal de ellos la amenaza que representa Irán. Les deseo el mayor de los éxitos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a Israel”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Congratulations President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on your historic inauguration. pic.twitter.com/wf6a5XhiVe

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 20, 2021