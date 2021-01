Jai Costa Rica: Política internacional de los países con respecto a los hidrocarburos en la actualidad

En esta edición de Jai en Costa Rica, se tuvo por segunda vez la visita del experto en materia económica, Daniel Suchar Zomer quien ayudó a abordar uno de los temas recurrentes en las discusiones internacionales sobre conflictos y principalmente en la región como lo es el mercado de hidrocarburos, principalmente petróleo y gas natural.

Desde la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se debe entender cuál es el dinamismo y la presencia de los países con ese poder petrolero y sus derivados en las agendas internacionales asociando temas geopolíticos o guerras que se han ocasionado incluyendo la Guerra de Yom Kipur, la Guerra entre Irán e Irak, las guerras en el Golfo, entre otras. Todas estas guerras han generado un alza en los precios internacionales del petróleo por la dependencia que tienen los países en este producto para su industria.

La dinámica de nuevos países que no pertenecen a la OPEP como el caso de Rusia, Colombia, Azerbaiyán entre otros ha dinamizado más los precios internacionales jugando sobre la oferta y demanda a nivel internacional. Esto además hace que la organización pierda protagonismo siendo en la actualidad cerca del 40% mundial y genera diálogos entre países que ven la necesidad de coordinar agendas para la negociación de dichos productos y tener algún tipo de estabilidad en los precios internacionales.

Otro aspecto importante es que, pese a los porcentajes y años de existencia de petróleo en algunos países, su calidad hace que no tengan un porcentaje de demanda tan importante como sí ocurre en las regiones del Golfo donde la calidad y facilidad de explotación del producto hacen que siga teniendo la estafeta de favorito para la dinámica comercial a nivel mundial.

Debido a los cambios que se han ido originando en los últimos años con la posibilidad de que el petróleo y el gas dejen de ser determinantes por las cantidades que van quedando en el mundo, en países como las regiones del Golfo se comienzan a desarrollar proyectos de diversificación económica y salvaguardarse de esa “dependencia estratégica” que no les puede mantener atados en las siguientes décadas, dejando de lado la “petrodependencia” y esto ayuda a conservar las reservas un poco protegidas.

El reinado del petróleo y el gas podrían tener también una fecha de expiración si la denominada agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguen la ruta que se desea, incluyendo programas de reciclaje, de protección ambiental y de disminución en los indicadores de contaminación a los cuales el consumo de hidrocarburos se suma como parte de los elementos atenuantes en la crisis de contaminación global que cada vez va sumando más países que quieren ser responsables en este rubro.

Los países del Golfo; señala Suchar, han empezado a dejar una mentalidad belicista en sus relaciones con Israel al ver la utilidad de la innovación tecnológica que se convierte en un elemento disuasorio para cambiar un poco su forma de relacionarse con este.

Destaca a Arabia Saudita que puede hacer una transformación global cambiando el viejo paradigma de conflicto con Israel, sin embargo, en estos momentos no es posible mientras estén gobernados por Salman Ibn Abdelaziz, pero con el príncipe heredero, Mohammed Bin Salman y tercerizando con sus relaciones con Estados Unidos empezar a hacer un cambio en la política internacional de este país, incluyendo a Israel para poder impulsar al reino saudita como un “Silicon Valley” en el mundo árabe.

En cuanto al hallazgo de gas en el Mar Negro que encontró el gobierno turco sigue en la misma circunstancia que ocurre con el petróleo, el bien será tan importante como la necesidad que tengan los países sobre el producto, para el gobierno en Ankara esto fue como encontrar “oro”. La dependencia europea del gas está sujeta a las condiciones climáticas, al consumo para diferentes usos que se dan en el continente, lo que le genera una inelasticidad en cuanto a su demanda, por lo tanto, se puede jugar con los precios internacionales contemplando esta situación.

En el último bloque; y saliéndose un poco sobre el tema de hidrocarburos, se habló sobre las proyecciones a nivel costarricense e internacional y las posibilidades de no cerrar con números tan negativos en este 2021 con la llegada de varias vacunas que podrían ir sacando paulatinamente al mundo de la trágica propagación de la pandemia de la COVID19.

