Emirates planea vuelos Tel Aviv – Dubai a partir de febrero

Emirates, la aerolínea insignia de Dubái, ha solicitado a la Autoridad de Aeropuertos de Israel plazas de aterrizaje y despegue a partir del 15 de febrero.

La aerolínea ya ha estado apareciendo en el tablero de llegadas y salidas del aeropuerto Ben Gurion desde finales de noviembre debido a su acuerdo de código compartido con Fly Dubai y los vuelos de conexión que ha estado ofreciendo a los pasajeros israelíes, principalmente al este de Asia.

Emirates se clasifica constantemente como una de las mejores aerolíneas del mundo y en 2019 transportó 56 millones de pasajeros a 157 destinos. Fundada en 1984, la aerolínea tiene 60 empleados.

En septiembre, la aerolínea estableció Emirates Kosher Flight Catering (EKFC) para proporcionar comida kosher a las aerolíneas a través de una instalación dedicada a la producción de alimentos kosher en los EAU. Emirates Flight Catering ya gestiona una de las operaciones de catering más grandes del mundo, con más de 100 aerolíneas. EKFC también establecerá una cadena de restaurantes kosher.

La aerolinea se enfrentará a una dura competencia en la ruta Tel Aviv – Dubai. Durante gran parte de diciembre hubo hasta 16 vuelos diarios en la ruta operada por Arkia Airlines Ltd., Israir Airlines and Tourism Ltd., El Al Israel Airlines Ltd. y Flydubai. Pero ese número se redujo drásticamente después de que los Emiratos Árabes Unidos se redefinieran como un país ‘rojo’ de alta infección que requería que los israelíes que regresaran se aislaran hasta por 14 días. Es de suponer que Emirates adaptará el número de vuelos diarios a la demanda.

Etihad Airways planea comenzar los vuelos Tel Aviv – Abu Dhabi el 28 de marzo.

