Identificaron al asesino de Esther Horgen

El servicio de seguridad Shin Bet identificó el lunes al principal sospechoso del asesinato de Esther Horgen en el norte de Judea y Samaria el mes pasado como un palestino de 40 años de una aldea cercana.

Según el servicio de seguridad, se sospecha que Muhammad Mruh Kabha, de Tura al-Gharbiya, cerca de Jenin, llevó a cabo el ataque terrorista como una forma de venganza por la muerte de un preso de seguridad, Kamel Abu Waer, que murió de cáncer seis semanas antes.

Aunque fuentes palestinas habían identificado a Kabha como el principal sospechoso del ataque terrorista, su nombre no se publicó hasta el lunes por una orden de mordaza emitida por un tribunal. El Times of Israel también confirmó los informes palestinos de que había cumplido condena en una prisión israelí por cargos relacionados con la seguridad varias veces en el pasado. Sin embargo, Kabha no tiene vínculos conocidos con ningún grupo terrorista palestino, dijo Shin Bet.

Kabha fue arrestado el 24 de diciembre y confesó a los investigadores.

“Durante su interrogatorio por parte del Shin Bet y la policía de Israel, se supo que asesinó brutalmente a Esther Horgen, de bendita memoria, por motivos nacionalistas”, dijo el servicio de seguridad.

Según el Shin Bet, al decidir llevar a cabo un ataque terrorista tras la muerte de Abu Waer el 10 de noviembre, Kabha comenzó a buscar la forma de hacerlo.

Estaba al tanto de una brecha en la cerca en el bosque de Reihan fuera del asentamiento de Tal Menashe porque la había usado en el pasado para contrabandear cigarrillos a Israel, dijo el servicio de seguridad.

“Después de notar que solo había poco tráfico y que ciudadanos israelíes pasaban por el área, decidió que esta sería un área apropiada para llevar a cabo un ataque terrorista”, dijo Shin Bet.

El 20 de diciembre, Horgen, de 52 años y madre de seis hijos, fue de excursión al bosque de Reihan. Kabha, que había estado esperando en el área a que pasara una víctima, la vio caminando sola y “la atacó y asesinó”, dijo el servicio de seguridad.

El cuerpo de Horgen fue encontrado en las primeras horas de la mañana siguiente después de que su esposo, Benjamin, reportara su desaparición.

Según el Shin Bet, después de matar a Horgen, Kabha huyó de la zona y recibió ayuda de amigos y familiares, quienes lo ayudaron a esconderse mientras las fuerzas de seguridad israelíes lo buscaban.

Sin embargo, Kabha fue arrestado la semana pasada, junto con cuatro personas que, según Shin Bet, lo ayudaron a esconderse. Los medios palestinos informaron que dos de esas personas eran sus esposas.

Según las noticias del Canal 13, los investigadores recibieron inteligencia sobre su identidad cuatro días después del ataque y esperaron para determinar que estaba en casa antes de arrestarlo.

El esposo de Horgen elogió a las fuerzas de seguridad israelíes por detener rápidamente al sospechoso “que planeaba llevar a cabo más ataques” y dijo que el Shin Bet le había puesto al día sobre los detalles del asesinato de su esposa antes de que la información fuera revelada al público.

“Escuché y escuché con mucha atención. Había detalles específicos que era importante para mí escuchar. El hecho de que Esther haya peleado con el agresor es reconfortante y muestra su espíritu, pero también es doloroso porque significa que tuvo algunos momentos difíciles antes de su muerte ”, dijo en un comunicado.

Horgen dijo que su familia planeaba construir un parque en memoria de Esther y expandir el asentamiento de Tal Menashe.

“Planeamos continuar con los esfuerzos que iniciamos, de acción positiva, de construcción, de un parque en su memoria, de expandir la comunidad de Tel Menashe y todo lo que podamos hacer para difundir la luz y disipar la oscuridad, para aumentar la alegría. y vencer la tristeza ”, dijo.

El presidente del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, dijo que la respuesta adecuada a la muerte de Horgen fue “fortalecer el asentamiento de Samaria”, refiriéndose al norte de Judea y Samaria.

“Hago un llamado al primer ministro para que apruebe la construcción en Tel Menashe para la próxima semana como la verdadera respuesta al asesinato”, dijo Dagan.

El asesinato de Horgen provocó semanas de tensión constante en Judea y Samaria. La noche siguiente al hallazgo de su cuerpo, decenas de colonos marcharon por Huwara, una aldea palestina cercana a Nablus, en respuesta al asesinato. Según informes de los medios de comunicación israelíes, el día después de que se encontró el cuerpo de Horgen, se informó de 13 denuncias de que los colonos arrojaron piedras a los palestinos.

El domingo, un grupo de palestinos arrojó piedras a automóviles israelíes que viajaban por una carretera cerca de Ramallah, uno de los cuales golpeó a una mujer, Rivka Tytell, en la cabeza, hiriéndola gravemente. Más tarde esa noche, los sospechosos fueron arrestados luego de una persecución en el área de Deir Nidham en el centro de Judea y Samaria, dijeron los militares.

