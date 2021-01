Nueve razones por las que Israel lidera las encuestas en la distribución de vacunas

Israel ha vacunado a una mayor parte de su población contra el nuevo coronavirus que cualquier otro país del mundo.

El mérito de esta exitosa campaña de vacunación no se puede atribuir a un único político ni a una sola medida, sino que es consecuencia de una multiplicidad de factores que trabajaron en simultaneo.

“Me preguntan en todo el mundo cómo lo hace Israel”, dijo el domingo el ministro de Salud, Yuli Edelstein. “Las razones son que nos preparamos a tiempo, firmamos a tiempo con las empresas líderes y los convencimos de que si nos daban la vacuna, los fondos de salud sabrían administrarla en muy poco tiempo. Eso es exactamente lo que está sucediendo.”

Estas son algunas de las razones por las cuales Israel es actualmente el país con mayor grado de vacunación:

1. Atención sanitaria universal

La atención médica universal ha existido en Israel desde antes de la fundación del estado y ha seguido siendo un factor valioso desde entonces. Según el Dr. Dorit Nitzan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de coronavirus ha demostrado que este tipo de atención fue clave para manejar la crisis de salud.

Ahora, según Ran Balicer, director de innovación de Clalit Health Services y presidente del Panel Asesor Nacional de Expertos del Gobierno sobre COVID-19, está resultando esencial para vacunar contra el virus.

Como parte de una oferta de atención universal, la atención mas importante se brinda a los ciudadanos de forma gratuita: El médico de cabecera, la hospitalización urgente, los análisis de laboratorio y la vacunación.

“El sistema gira en torno a la conexión íntima entre los ciudadanos y su proveedor de atención médica”, dijo Balicer, y agregó que los médicos generales tienen una lista de personas de las que se sienten responsables en materia de salud y enfermedad, lo que ha demostrado ser fundamental para acercar a los pacientes más vulnerables a la vacunación.

Según Tamar Fishman-Magen, enfermera titulada y miembro de la División de Enfermería de la Organización de Mantenimiento de la Salud de Meuhedet, “Esta es la prueba de que hemos estado esperando durante tanto tiempo: la importancia de los servicios médicos comunitarios”.

2. Las personas confían en sus fondos de salud

En una época en la que aproximadamente el 62% de la población no confía en su primer ministro, según el Instituto de Democracia de Israel, es sorprendente saber que, según una encuesta de 2020 realizada por Myers-JDC-Brookdale, el 90% de los israelíes están satisfechos con sus fondos de salud.

Solo alrededor del 1% de los israelíes eligen anualmente cambiarse a un fondo de salud alternativo, aunque es fácil hacerlo, dijo Balicer.

“Esto le dice algo sobre el nivel de confianza y la infraestructura construida a lo largo de los años”, dijo.

3. Enfoque en la atención preventiva

Los fondos de salud se centran en garantizar que sus clientes se cuiden a sí mismos y no solo en curarlos después de que se enfermen. Algunos expertos en salud sugirieron que una de las razones por las que la tasa de mortalidad por coronavirus en Israel era más baja que en otros países era porque hay menos enfermedades crónicas no tratadas y no diagnosticadas en el país.

En Israel, los fondos de salud se pagan por una cantidad de fondos per cápita ajustada por edad para cada miembro, y no por los servicios prestados. Como tal, se hace mucho hincapié en la atención preventiva y proactiva y el alcance de estas, y los clientes están acostumbrados a comunicarse con sus fondos de salud.

El Centro Médico Clalit, por ejemplo, ha recurrido al uso de modelos predictivos, análisis avanzados de Big Data e inteligencia artificial para identificar a los pacientes antes de que se enfermen y brindarles atención preventiva para que no experimenten diagnósticos o síntomas reales de una enfermedad. Este año, incluso antes de la vacunación contra el coronavirus, Clalit utilizó estos mecanismos para proporcionar vacunas contra la gripe a los pacientes con mayor riesgo de complicaciones.

4. Israel conoce de emergencias

“Somos como velocistas”, dijo Arnon Afek, subdirector general del Centro Médico Sheba en Tel Hashomer. “Israel sabe cómo movilizarse”.

Recordó cómo en 2010, cuando un terremoto masivo sacudió Haití, Israel estaba en tierra en 48 horas y ya estaba operando un sofisticado hospital de campaña incluso antes de que llegaran los estadounidenses.

“Nos hemos acostumbrado a trabajar en un estado de emergencia”, dijo Balicer. “Nuestros cuatro fondos de salud se han utilizado para moverse rápidamente, preparándose instantáneamente para emergencias y proporcionando reasignaciones complejas de una gran cantidad de personal”.

5. Mucha gente trabaja para los fondos de salud

Clalit es el empleador más grande de Israel con más de 45.000 trabajadores. Según el sitio web de Leumit Health Care Services, el fondo emplea a 2.000 especialistas entre sus decenas de miles de miembros del personal.

Tener esta inmensa mano de obra y una clínica en cada vecindario del país, de norte a sur, le da a los fondos de salud muchísimo poder y alcance, dijo Balicer.

6. Esta no es la primera vez que los fondos vacunan a mucha gente

“Realizamos campañas de vacunación todo el tiempo”, dijo Fishman-Magen. “Lo hacemos todos los inviernos cuando nos vacunamos contra la gripe, y también se nos ha llamado a vacunarnos contra otras enfermedades, esto es algo a lo que estamos acostumbrados ”.

Como tal, según Ido Hadari, director de comunicaciones y gobierno de Maccabi Healthcare Services, los fondos contaban con la infraestructura necesaria para que la campaña de vacunación contra el coronavirus ocurriera de forma masiva.

“Programar citas para la vacunación, para informarle o recordarle que tiene una cita mañana, para comprender por qué no vino, para programar la segunda cita para la segunda dosis durante la primera interacción; hacemos que parezca muy simple”. él dijo.

Para esta campaña de vacunación en particular, era importante que los hospitales separaran a los pacientes sanos que acudían para la inoculación, de los que estaban enfermos, lo que significaba construir compuestos de vacunación separados.

Maccabi instaló 85 complejos en todo el país, pero según Hadari, tuvieron un ensayo solo unos meses antes.

“En años regulares, damos la vacuna contra la gripe en la clínica”, dijo. “Pero este invierno, con el coronavirus, comenzamos a administrar vacunas contra la gripe fuera de la mayoría de ellas con los mismos compuestos que ahora estamos usando para COVID”.

Los fondos de salud tienen el proceso cronometrado al detalle. Maccabi sabe que se necesitan siete minutos para vacunar a alguien, por lo que hace citas cada siete minutos, con un espacio adicional libre para acomodar lo inesperado para que no terminen atrasados, dijo Hadari.

“Mi esposo y yo recibimos [la vacuna] a través de Maccabi en Shlomo Arena en Tel Aviv”, escribió Shelley Goldman la semana pasada en una respuesta de Facebook a una consulta sobre su vacunación. “Todo estuvo muy bien organizado”.

“Estaba en Haturim [en Jerusalén]”, escribió otra de las encuestadas, Deborah Lustig. “No había espera en absoluto. Sin hacinamiento. Quedé súper impresionada “.

También existe el desafío de evitar la pérdida de vacunas; cada dosis de vacuna le cuesta a Israel alrededor de 100 NIS, o 200 NIS por persona. Según Balicer, Israel ha tenido que destruir menos del 0,1% de sus dosis.

Aunque los fondos están bien organizados con sus citas, como explicó Hadari, cada vial de Pfizer contiene cinco a seis dosis, y si al final del día sobran dosis, los fondos son lo suficientemente flexibles para llamar a personas que no tenían citas previas.

7. Datos y tecnología

Todos los fondos de salud funcionan con registros computarizados que alimentan los datos de forma segura y sin revelar detalles privados al Ministerio de Salud para rastrear el progreso de la campaña de vacunas y cualquier efecto secundario u otra información reportada por quienes los reciben.

“Israel tiene una ventaja técnica”, dijo Afek al Jerusalem Post.

Aunque no hay un contrato con Pfizer para compartir datos, dijo, asume que la compañía “vio la posibilidad de que Israel no solo vacunase sino que monitoreara si las personas tienen efectos secundarios y se dio cuenta de que Israel puede convertirse en un escenario experimental internacional para evaluar la respuesta de los pacientes… Para cualquier empresa esto es muy valioso “.

Pero estos datos también funcionan para los pacientes, dijo Fishman-Magen.

Los registros médicos personalizados de los fondos se remontan a 50, 60 y 70 años, y los médicos y otros profesionales relevantes pueden asegurarse rápidamente de que los pacientes que serán vacunados no tengan contraindicaciones o problemas que puedan ser causados ​​por la aplicación de las vacunas.

8. Comunicación

El país no solo lanzó su campaña, sino que, junto con los fondos de salud y los hospitales, realizó una campaña generalizada de televisión, radio y periódicos alentando a las personas a vacunarse, señaló Fishman-Magen.

En algunos fondos de salud, se alienta a cada persona que se vacuna a que se fotografíe y comparta en las redes sociales para alentar a otras personas que puedan dudar.

Balicer también destacó los esfuerzos para ganar la confianza del público en la seguridad y eficacia de las vacunas antes de que comenzara la inoculación.

“Nos tomamos el tiempo para explicar la evidencia científica”, dijo. “Yo personalmente asistí a sesiones clave con la comunidad haredi [ultraortodoxa] y mantuve largas discusiones con sus líderes hasta que obtuvimos una decisión rabínica de que las vacunas son seguras y deben darse”.

La comprensión del país de la necesidad de tener mucha competencia cultural y mensajes específicos ha demostrado ser eficaz, dijo.

Según Fishman-Magen, “Antes de que comenzara la campaña, solo alrededor del 40% de la población dijo que se vacunaría, y otros porcentajes dijeron que tal vez o que no estaban interesados. Ahora vemos que toda la población está interesada y tenemos que evaluar a quién priorizar ”.

9. El espíritu del pueblo de Israel

Pero al final, todo se reduce a la gente, dijo Afek.

Los profesionales de la salud, en primer lugar, que se ofrecieron como voluntarios para trabajar horas extra para asegurarse de que las personas estuvieran vacunadas, dijo.

Pero también el público en general.

“Puede tener todo el personal listo y capacitado y el suministro disponible, pero si el público no coopera, no se puede hacer”, dijo Hadari.

“Realmente sentimos que el público estaba esperando estas vacunas como una esperanza que al fin se hace realidad”, agregó.

Hadari recordó cómo de niño durante la Primera Guerra del Líbano, cuando vivía en un pueblo del norte, cuando un helicóptero aterrizaba cerca del pueblo, la gente salía corriendo con pasteles y jugo para agradecer a los soldados.

“Ahora, la gente está trayendo a nuestro personal pizza y hamburguesas y bandejas de fruta”, dijo. “Ahora nos sentimos como los soldados, y el público realmente nos está dando ese cálido abrazo. La gente está realmente agradecida ”.

Fuente: The Jerusalem Post

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.