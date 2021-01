Irán y EE UU se encuentran en un tenso enfrentamiento a un año del asesinato de Soleimani

Irán recordó el primer aniversario del asesinato del general Qassem Soleimani en un ataque con aviones no tripulados estadounidense en Bagdad, en medio de temores en Washington de que Teherán pueda tomar represalias por el asesinato en esta fecha.

Funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que Irán pueda estar planeando ataques contra objetivos aliados de Estados Unidos en Irak o en otras partes de la región. En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha tomado una serie de medidas diseñadas para disuadir a Irán, al tiempo que enfatiza públicamente que no está planeando, y no ha recibido instrucciones, de tomar medidas no provocadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán contra cualquier ataque.

Funcionarios iraníes han emitido una serie de amenazas contra Estados Unidos a medida que se acercaba el aniversario de la muerte de Soleimani, mientras acusan a Trump de buscar un “pretexto” para la guerra.

Estados Unidos asesinó a Soleimani, que supervisaba la Fuerza Quds expedicionaria de la Guardia Revolucionaria, y a otros en el ataque del 3 de enero de 2020 cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad. El ataque produjo luego de meses de incidentes que aumentaron las tensiones entre los dos países y, finalmente, Irán tomó represalias con un ataque con misiles balísticos contra las tropas estadounidenses en Irak.

Irán también ha amenazado con atacar a Israel desde el asesinato de su principal científico nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fines de noviembre, en una redada atribuida a Israel.

El ejército israelí se está preparando para la posibilidad de un ataque de las milicias respaldadas por Irán en Irak o Yemen, según un informe del viernes. Las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvieron discusiones la semana pasada sobre posibles ataques, incluidos misiles y ataques con aviones no tripulados, de las milicias iraquíes y grupos hutíes en Yemen, informó la emisora ​​pública Kan.

Con información de Times of Israel.