Israel llega a 800.000 vacunados, pero las infecciones y las muertes también aumentan

El Ministerio de Salud dijo el jueves que se administraron 150,600 vacunas contra el coronavirus el día anterior, nuevamente superando el ritmo establecido por el gobierno para las inoculaciones y elevando el número de personas que han comenzado el proceso de inmunización a casi 800,000.

Fue el segundo día consecutivo en que las vacunaciones diarias superaron la marca de 150.000, que el gobierno fijó como meta para esta semana.

Los números se produjeron cuando el número de muertos por el brote del virus aumentó a 3.314.

“¡Más de 150.000 personas en un día!” tuiteó el ministro de Salud, Yuli Edelstein. “En 11 días, Operation Latet Katef [To Shoulder It] ha vacunado a casi 800.000 ciudadanos. ¡Gracias a los equipos médicos por el trabajo difícil e importante, [hecho] siempre con una sonrisa!”.

La cifra representa el 7,44 por ciento de toda la población, lo que mantiene a Israel como el país líder en el mundo en vacunaciones per cápita, según las estadísticas del sitio web Our World in Data. El segundo lugar lo ocupa Bahrein con un 3,37%, seguido del Reino Unido con un 1,18%.

Si bien el programa de vacunación ha aumentado, también lo han hecho las tasas de infección, lo que provocó un tercer cierre nacional que comenzó el domingo.

Las cifras del Ministerio de Salud mostraron que se diagnosticaron 5.253 nuevos casos de virus el miércoles, una ligera disminución con respecto a los dos días anteriores, pero sigue siendo el tercer recuento diario más alto desde principios de octubre.

De los 95.125 resultados de las pruebas de virus devueltos durante el día, el 5,5% fueron positivos.

Hay 42.402 pacientes activos en el país, de los cuales 639 se encuentran en estado grave y 165 con ventiladores, dijo el ministerio. Desde el inicio del brote del virus en el país a principios de este año, 419,312 israelíes han sido diagnosticados con el virus.

La campaña de vacunación masiva comenzó a principios de la semana pasada y hasta ahora se ha centrado en los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y los grupos de riesgo. También se están agregando maestros a la lista.

Actualmente, la campaña utiliza la vacuna Pfizer, que requiere dos inyecciones, distribuidas con algunas semanas de diferencia. Aunque aún no están disponibles para el público en general, los centros de vacunación también han abierto sus puertas a todos los que llegan al final de cada día en un esfuerzo por asegurarse de que las unidades de vacuna disponibles para uso inmediato no se desperdicien. Hasta ahora, alrededor del 30% de las personas mayores de 60 años han tenido su primera oportunidad, según cifras del Ministerio de Salud.

Sin embargo, la escasez de inyecciones significa que el ministerio podría verse obligado a semicongelar la campaña durante dos semanas en enero.

A menos que se llegue a un acuerdo para que los suministros de vacunas de Pfizer debidos en febrero lleguen antes de lo programado, las existencias actuales se agotarán en unos 10 días al ritmo actual de inoculación, unas 150.000 inyecciones al día, informó Channel 13.

La pausa permitiría que quienes hayan recibido la primera dosis reciban la segunda dosis, pero no se administrarán nuevas primeras dosis.

Esto, a su vez, probablemente provocará un retraso en la apertura de la vacunación al público en general. Algunos funcionarios habían evaluado anteriormente que eso podría suceder dentro de una semana aproximadamente, pero ahora es posible que deba esperar un mes y medio o más, según el informe.

Edelstein confirmó que su ministerio puede dejar de administrar las primeras dosis por “un período corto”, y le dijo al Canal 12 que “no habrá escasez de la segunda dosis”.

El ministro agregó que estaba en contacto con funcionarios de Pfizer para adelantar los pedidos de vacunas de febrero a enero, pero dijo que “incluso si tuviéramos que detenernos durante dos semanas”, Israel aún estaría muy por delante de cualquier otro país en inoculaciones per cápita.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel tiene como objetivo que unos 2,25 millones de israelíes de una población de 9,2 millones sean vacunados para fines de enero.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.