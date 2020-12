Donación israelí a una clínica colombiana: “Estamos muy agradecidos con el Estado de Israel”

Israel, junto a la Comunidad Yovel, donó a la Clínica Shaio de Colombia tres ventiladores móviles que permiten tener un control de la respiración del paciente e intervenir en la oxigenación y el barrido de dióxido de carbono. Para ello, Radio Jai dialogó con el pastor Raúl Rubio, quien desde Colombia dio detalles acerca del tema y aclaró la difícil situación en la que se encuentra el sistema sanitario por la pandemia.

“La comunidad Yovel está conformada por familias colombianas que amamos a Israel y a la fe desde la perspectiva judía, ya que creemos y entendemos que para nosotros nuestro mesías es judío y nunca dejó de serlo”, explicó. Y agregó: “Tenemos todos nuestros servicios de Torá y actividades de Bar Mitzvah”.

Con respecto a la logística para la llegada de las donaciones, Rubio afirmó: “Estamos muy agradecidos con el Estado de Israel y la gran gestión que ha hecho el embajador de Israel en Colombia junto con todo su equipo diplomático”. Además, señaló: “Han notado que en nuestro país tenemos deficiencias mayores en el tema de salud y han estado muy cercanos a ayudar instituciones que realmente requieren ayuda”.

Por otro lado, Rubio hizo referencia al duro momento por el que atraviesan los colombianos debido al coronavirus. “Si bien ha hecho una muy buena tarea nuestro gobierno nacional, ya por el cansancio de la gente y las festividades de fin de año, la gente de ha desbordado y han salido a las calles”, aseguró. Y prosiguió: “Lamentablemente el exceso de confianza está haciendo que hoy en día Colombia haya superado los 40.000 muertos y ahora estemos en un pico de infectados por día de casi 11.000″.

En Colombia todavía no ha llegado ninguna vacuna, y recién se estima que las primeas dosis llegarán el año próximo. “Aún no se prevé la llegada de ninguna vacuna, capaz en febrero o marzo de 2021”, confirmó Rubio. Y sentenció: “Los médicos están cansados y fatigados porque la gente ya no se cuida”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente