Pence cancela su último viaje a Israel antes de dejar su cargo

Según los informes, el vicepresidente de EE. UU. estaba planeando una parada de varios días en el estado judío en un viaje al extranjero después de validar la victoria electoral de Biden.

Una visita planeada a Israel por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue cancelada menos de dos semanas antes de su llegada, confirmó el miércoles la embajada de Estados Unidos.

No se dio ninguna razón para la cancelación, que fue reportada por primera vez por el sitio de noticias Ynet.

Según los informes, Pence tenía programado hacer una serie de escalas en un último viaje mundial antes de dejar el cargo el 20 de enero. A principios de este mes, se informó que el vicepresidente planeaba despegar el 6 de enero, el mismo día que el Congreso de EE. UU. está programado para confirmar la victoria electoral del presidente electo Joe Biden: visitando varios países, incluido Israel, del 10 al 13 de enero.

Aunque su parada en Israel nunca fue confirmada oficialmente por la Embajada de Estados Unidos, la Policía de Israel y otras autoridades israelíes habían comenzado los preparativos para la visita.

A principios de este mes, el ministro de Cooperación Regional, Ofir Akunis, miembro del partido Likud de Netanyahu, confirmó la visita y dijo: “Pence planea visitar Israel. No quiero comprometerme con las fechas. Es probable que durante el viaje en sí haya una declaración de normalización ”con otro país musulmán.

Un portavoz de la embajada de Estados Unidos confirmó a The Times of Israel el miércoles que el vicepresidente no vendría a Israel.

Con información de Times of Israel.