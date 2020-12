Gene Deitch, ilustrador y animador estadounidense

Fue un ilustrador, animador y director estadounidense. Además de dirigir el cortometraje Munro (1960), que ganó un premio Óscar en la categoría de mejor cortometraje animado fue conocido por su trabajo en las series de Popeye y Tom y Jerry. Nació el 8 de agosto de 1924 en Chicago (Illinois), hijo del vendedor Joseph Deitch y su esposa Ruth Delson Deitch. En 1942 comenzó a trabajar para la empresa North American Aviation, dibujando planos de aviones. En 1943 fue reclutado y recibió entrenamiento de piloto antes de contraer neumonía y ser dado de baja honorablemente en mayo del año siguiente.

Entre 1945 y 1951, durante los primeros años de su carrera, fue un colaborador frecuente de The Record Changer, una revista de jazz para la cual dibujó portadas e ilustraciones. En la década de 1950 Deitch fue uno de los primeros partidarios e ingeniero de audio.

En 1955, Deitch ingresó como aprendiz al estudio de animación United Productions of America (UPA), y posteriormente se convirtió en el director creativo del estudio Terrytoons.

Cuando su cliente Rembrandt Films se comprometió a financiar Munro, un cortometraje animado que Deitch quería hacer, el director trasladó a su compañía a Praga (Checoslovaquia), en octubre de 1959. Su plan inicial era pasar solo unos días en Praga, pero después de conocer a su futura esposa, Zdenka, decidió mudarse permanentemente a la ciudad. Munro se estrenó en Checoslovaquia en septiembre de 1960 y en los Estados Unidos el 5 de octubre de 1961, como un corto que precedía a la película Breakfast at Tiffany’s. La cinta ganó un premio Óscar en la categoría de mejor cortometraje animado en 1961, convirtiéndose en el primer corto producido fuera de Estados Unidos en recibir ese galardón.

Entre 1960 y 1963 colaboró con Rembrandt para dirigir dibujos animados de Popeye para televisión, con la colaboración de King Features, y de 1961 a 1962 dirigió varios cortometrajes de Tom y Jerry para Metro-Goldwyn-Mayer.

A partir de 1965 comenzó a estrenar dibujos animados de un personaje propio, Nudnik, cuyo primer cortometraje, Nudnik No. 2 (titulado en inglés Here’s Nudnik) fue nominado a un premio Óscar.

Desde 1969 hasta su retiro en 2008, fue el principal director de animación de la productora Weston Woods Studios de Connecticut, donde trabajó realizando adaptaciones de libros infantiles. En febrero de 2004 recibió el premio Winsor McCay durante los Premios Annie de aquel año, entregado por ASIFA-Hollywood por su trayectoria en la industria de la animación.

Falleció el 16 de abril de 2020 a los 95 años en Praga.

Por DF/RJ.

Extraído del grupo de Facebook PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.