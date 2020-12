“Los eclipses eran vistos por los profetas como la llegada del Día del Juicio”

El pasado lunes se produjo un eclipse solar que se pudo observar desde distintas partes del planeta, y que, además, posee una estrecha relación con la religión judía. Para ello, Radio Jai dialogó con el rabino Uriel Romano, quien dio más detalles acerca del tema.

“Se calcula que en un lugar determinado del mundo sucede cada 350 o 400 años un eclipse solar de esta magnitud”, comenzó explicando, y lo diferenció de otros acontecimientos: “A diferencia de otros fenómenos de la naturaleza, no hay una bendición o un ritual asociado para los mismos”. También, Romano estableció que “no es un fenómeno que se repita tanto como para que tenga una bendición en particular, y aparte en la mayoría de las veces tuvieron una carga negativa” ya que “eran vistos por nuestros antepasados como que Dios venía a oscurecer el día”.

Años atrás era muy difícil captar este fenómeno y en muchas personas generaba terror ya que no sabían de qué se trataba y no había tecnología que los advirtiese. “Los profetas del siglo VIII decían que el Día del Juicio, es decir el día que se acabe el mundo, será el momento en el cual Dios hará que ponga el sol al mediodía”, contó el rabino. Y eso solo podía llegar a ser posible mediante un eclipse, por lo tanto, no eran pocas las razones de los habitantes de aquellas épocas para pensar que el fin del mundo se precipitaba.

Por otro lado, continuó con el hilo histórico y dijo que “se calcula que, en la tierra de Israel, sí hubo un eclipse solar total en el año 702 antes de la era común”. “Es muy posible que estos profetas hayan tomado esa referencia apocalíptica de que el sol se oscurezca por unos minutos al mediodía, como una imagen de que se avecina el fin de los tiempos”, aseguró Romano.

Sin embargo, se refirió al mundo moderno e indicó: “Hoy nosotros lo podemos disfrutar como otro regalo de la naturaleza, como espectadores de un fenómeno maravilloso”. Pero también expresó que “debe haber una bendición en la cual poder darle gracias a Dios por estos espectáculos que la naturaleza nos regala gratuitamente cada tanto tiempo”.

Lo curioso está cuando, con el pasar del tiempo y el descubrimiento de las nuevas tecnologías, la ciencia explica algo que en general se le atribuía al poder de Dios. Según el rabino, puede haber varias posibles vertientes. “Uno puede terminar en el rechazo absoluto de la religión y que eran tonterías porque la ciencia lo explicó, o quizá uno piense que la lectura de sí mismo es la religión verdadera y la ciencia se equivoca”, explicó. Y concluyó: “La ciencia nunca termina comprobando algo en la mayoría de los casos, siempre son teorías”.

Por GS/RJ

