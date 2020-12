“Los extraterrrestres existen” afirma ex jefe de seguridad espacial de Israel

Los extraterrestres son reales, Donald Trump lo sabe y no solo eso, tiene un pacto con una “Federación Intergaláctica” para mantenerlo en secreto. Puede sonar delirante pero así lo aseguró el ex jefe de seguridad espacial de Israel Haim Eshed en una entrevista en hebreo con el respetado periódico israelí Yediot Aharonot que, por su impacto, fue reproducida en inglés por el Jerusalem Post y por la cadena estadounidense NBC.

Eshed, de 81 años, estuvo tres décadas al frente de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, es un profesor respetado en su país y un general retirado.

“Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, dijo en la entrevista.

El profesor Eshed, que dirigió además el proyecto de lanzamiento del satélite Ofec, es un entusiasta de los seres de otro planeta, los cuales afirma que están entre nosotros desde hace mucho tiempo.

En su libro “El Universo más allá del horizonte”, sostiene que los encuentros del tercer tipo son una cosa cotidiana en las más altas esferas del gobierno estadounidense, quienes se pusieron en contacto con los extraterrestres hace décadas.

Según Eshed, ha sido tal la influencia de los extraterrestres en la Tierra que incluso han impedido que ocurran algunos holocaustos nucleares.

El exjefe de seguridad espacial de Israel habla de la existencia de una “Federación Intergaláctica” que está integrada por seres de otros planetas, pero también por humanos, que llegaron aquí para investigar y comprender la estructura del universo. Esa cooperación incluiría una base subterránea en Marte, donde hay alienígenas y representantes del gobierno de los Estados Unidos.

Eshed insiste que esto lo conocen los gobernantes de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que Donald Trump no ha sido la excepción, incluso llegó a afirmar que el actual presidente de Estados Unidos estuvo “a punto” de revelar la existencia de los extraterrestres.

Sin embargo, la Federación Intergaláctica le impidió hacerlo tratando de evitar una histeria masiva en la humanidad pues todavía necesitaba “evolucionar y alcanzar una etapa en la que entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales”.

El profesor dijo que revelaba esta información ahora pues sentía que el campo de la investigación científica estaba lo suficientemente avanzado como para no descalificarlo como un simple loco, sino investigar y corroborar lo que él sabía que era cierto.

“Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y reconocimientos, soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando”, dijo Eshed.

Por eso, pese a los esfuerzos de la “Federación Intergaláctica” para el profesor israelí no estaríamos muy lejos de que se conozca “la verdad”. En su libro, por ejemplo, dice cómo identificar a los verdaderos “Hombres de Negro”, que actúan como una especie de policía espacial.

Eso sí, no confundir esto con la “Fuerza Espacial” que creó el presidente Trump como una quinta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de la cual no hay evidencia que tenga interacción con seres fuera de este mundo.

“Pronto, seguro, nos pondremos en contacto con extraterrestres, nos enseñarán todo lo que saben, la ciencia saltará mil años luz por delante y podemos empezar a viajar en el tiempo-espacio”, sentenció Eshed.

Cabe aclarar que el profesor Eshed no presentó evidencia de sus afirmaciones más allá de su experiencia y de la que dice está en su libro.

Con información de YNET.