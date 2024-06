La fiscal general ordena a las FDI que comiencen a reclutar inmediatamente a 3.000 estudiantes ultraortodoxos

Después del fallo judicial, el fiscal general ordena a las FDI que comiencen a reclutar inmediatamente a 3.000 estudiantes ultraortodoxos.

El aviso también ordena al ejército que elabore un plan de reclutamiento para el alistamiento más allá de la cifra inicial y prohíbe la financiación de la ieshivá del gobierno “directa o indirectamente”.

La Oficina del Fiscal General ordenó el martes a las Fuerzas de Defensa de Israel que reclutaran inmediatamente a 3.000 estudiantes de ieshivá ultraortodoxos a partir del 1 de julio, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia ese mismo día de que el gobierno está obligado a reclutar a esos hombres para el servicio militar.

En una carta dirigida a los ministerios de defensa, finanzas y educación, la fiscalía general también ordenó al gobierno que se abstuviera de transferir fondos previamente asignados a las yeshivá para estudiantes que estudiaban en lugar del servicio militar, de conformidad con la decisión del tribunal, diciendo a los ministerios que ya no pueden proporcionar ese apoyo en ningún formato.

Las instrucciones llegaron horas después de una decisión histórica del Tribunal Superior que determinó por primera vez que los hombres ultraortodoxos están obligados a realizar el servicio militar, ya que los acuerdos legislativos y administrativos anteriores que permitían sus exenciones generales ya han expirado.

“El establecimiento de seguridad está obligado a actuar de inmediato para implementar la decisión de reclutar a los estudiantes de la ieshivá que están obligados a realizar el servicio militar, de acuerdo con las necesidades del ejército y sus capacidades, y de acuerdo con su compromiso de reclutar a 3.000 reclutas”, dijo el fiscal general Gil Limón al ejército en una carta dirigida a su asesor jurídico.

Actualmente hay unos 63.000 estudiantes de ieshivá haredí que, según el fallo, están obligados a realizar el servicio militar, aunque las FDI dijeron al tribunal que, de manera realista, podrían reclutar sólo a 3.000 en el año de alistamiento 2024, que comenzó en junio.

Limón señaló que los 3.000 hombres haredíes que ahora necesitan ser reclutados deben sumarse al número promedio de esos hombres que se han alistado en los últimos años, que el gobierno estimó en 1.800 en su presentación ante el tribunal.

Su carta decía que el ejército también debe presentar un plan de reclutamiento para explotar plenamente el potencial de reclutamiento de la comunidad ultraortodoxa y aumentar aún más el número de reclutas por encima de la cifra de 3.000 “a la luz de las necesidades actuales del ejército y para avanzar”. igualdad en la carga del servicio militar

Además, Limón declaró en su carta a los ministros que, según los términos del fallo, tienen prohibido transferir fondos “directa o indirectamente” a las ieshivá que hasta ahora han recibido financiación por estudiante que ha estado estudiando en esas instituciones en lugar de las instituciones militares. servicio.

La orden surge del fallo del tribunal de que los fondos asignados por ley para los estudiantes de ieshivá que estudian en lugar de realizar el servicio militar estaban directamente relacionados con la ley que permite exenciones generales del servicio militar.

Desde que esa ley expiró, ya no existe ningún marco legal para la provisión de esos fondos.

Limón agregó que esta prohibición significaba que los fondos no pueden agregarse a otros programas de apoyo financiero de los que disfrutan los estudiantes de ieshivá, lo que refleja la preocupación de la Fiscalía General de que el gobierno podría tratar de eludir el fallo reasignando los fondos a través de diferentes programas de apoyo.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una de las principales organizaciones solicitantes en el caso, dijo que las instrucciones de la Fiscalía General eran “un primer paso importante”, pero que la escala del alistamiento ultraortodoxo debería “ampliarse sustancialmente” y que los 63.000 los estudiantes deben ser reclutados inmediatamente.

Más tarde el martes, el diputado del Likud Yuli Edelstein, que encabeza el comité de la Knesset que actualmente está deliberando el proyecto de ley de alistamiento ultraortodoxo del gobierno, emitió un comunicado diciendo que la legislación sólo avanzará “con un amplio acuerdo”.

“O la ley no se aprobará en absoluto”, declaró.

Según un activista ultraortodoxo involucrado en la promoción del alistamiento, al menos 10.000 hombres haredíes están exentos anualmente del servicio militar bajo falsos pretextos y deberían alistarse según el fallo del Tribunal Superior de Justicia.

“Debería comenzar con aquellos exentos que sólo dicen que asisten a ieshivot [pero en realidad no asisten]”, dijo Eliyahu Glatzenberg, cofundador de la organización sin fines de lucro Achvat Torah, a The Times of Israel tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia.

Las definiciones de quién es haredi varían, lo que complica las estadísticas. Shomrim, una plataforma de periodismo de investigación, dice que según la definición más liberal, solo unos 1.000 haredim se alistaron en 2019 y 2020, aproximadamente la mitad de los niveles en los años 2013-2018. Las estadísticas para 2021-2023 son similares, dijo un representante de las FDI a un comité de la Knesset en febrero.

“Si los aproximadamente 10.000 haredim exentos injustamente son el objetivo, los líderes de la comunidad haredi lo comprenderían mejor que si el ejército reclutara a verdaderos estudiantes de la ieshivá”, dice Glatzenberg.

Fuente: The Times of Israel / Canaán Lidor contribuyó a este informe.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai