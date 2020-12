Acciones solidarias en tiempos de pandemia: Ayudar a nuestra Argentina

Ariel Cohen Sabban, quien tiene una amplia trayectoria como dirigente en la comunidad judía de la Argentina, lidera la iniciativa ayudar a nuestra Argentina.

Durante varios años Cohen Sabban colaboró con diversas instituciones, entre otras la escuela donde se formó, Talpiot, en la tesorería de Amia y finalmente como presidente de DAIA.

Ayudar a la Argentina surge con la pandemia y la enorme crisis producto del COVID 19. La iniciativa ha ayudado de manera directa a 31 villas carenciadas con vales para alimentos e insumos de primera necesidad.

Cohen Sabban destacó que a este proyecto se ha sumado el Gran Rabino Isaac Sacca, presidente de la fundación Menorá.

Dentro del marco de esa iniciativa, la acción también se orienta a entregar vales para compra de alimentos para miembros de la comunidad judía que están pasando necesidades importantes, y también de esta forma se ayuda a los comercios kosher, que vienen sufriendo el impacto de la crisis.

Comentó que con motivo de la proximidad de Jánuca, – y a modo de Jánuca Guelt-, se han aumentado las entregas de vales solidarios de alimentos, siendo tres mil setecientos que se agregan a los doce mil que se entregaron desde los comienzos del proyecto.

Cabe destacar que esta acción solidaria es transversal y no distingue entre las diversas ideologías comunitarias. Ayuda a los judíos y argentinos más allá de cualquier afiliación.

Ante la consulta por el origen de los recursos que sostienen el emprendimiento solidario, Cohen Sabban manifestó que en la historia de la comunidad judía en Argentina, hay quienes siempre acompañan estos movimientos solidarios con sus donaciones.

Por último, destacó que su decisión personal de iniciar esta acción solidaria que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, fue precipitada por la situación y la idea de no esperar, no dilatar y ayudar a quien lo necesita en el momento oportuno. En este sentido, enuncia “Si no es ahora, cuando?”, en clara referencia a los valores judíos en los que se apoya su acción.

Para colaborar comuníquese al mail [email protected]

Por DA/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.