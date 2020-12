Fanny Mandelbaum: “Blackie fue la mujer que nos abrió las puertas a las mujeres en los medios de comunicación”

El 6 de diciembre se celebra el Día del Productor de Radio y Televisión, establecido en honor a Paloma Efron, Blackie, nacida ese día.

Para conocer sobre la vida de esta brillante figura de los medios de comunicación, conversamos con la periodista Fanny Mandelbaum, su discípula y admiradora -responsable además de propiciar la creación de este día- quien nos brindó detalles de la vida y sobre la gran trayectoria artística de este símbolo de la radio y televisión argentinas.

Mandelbaum declaró: “Blackie fue, es y será un referente en mi vida, fue la mujer que nos abrió las puertas a las mujeres en los medios de comunicación”. Y dijo que, hasta que Paloma Efron no comenzó a hacer radio, a conducir y a producir sus programas, las mujeres no tenían lugar allí; aunque, hoy “tampoco tenemos demasiado”, lamentó, ya que el ochenta por ciento de programas son conducidos por hombres. Pero que, sin dudas, gracias a ese impulso que dio Efron, “lograron recorrer un pequeño camino”.

Balckie produjo y dirigió televisión, todo lo hizo “con amor y respeto”, su frase preferida y con una cultura impresionante, destaca Fanny, quien comenta que tuvo la suerte de haber recibido tres programas de radio de ella, en formato CD, que “guarda como un tesoro” en los que puede admirar el respeto con el cual se dirigía a la gente.

Sobre la historia de Blackie cuenta Fanny: “Ella era una niñita judía nacida en Basavilbaso, su papá era un jajam “una persona erudita”, un hombre muy culto quien había fundado la sinagoga y la escuela, ni bien se estableció en las Colonias. Se llamaba Yedidio, y daba clases en esa escuela, a la que Paloma a los tres años “exigió prácticamente ir”: “La escuela quedaba enfrente de la casa y entonces se escapaba allí, y a su papá, no le quedó más remedio que tomarla como alumna”, cuenta Fanny.

“Era una mujer muy, muy inteligente”, precisa Mandelbaum y cuenta que Blackie cantaba, que tenía una voz muy especial, “una especie de Louis Amstrong en mujer”, y que había ganado un concurso (escondida de su papá) de Radio Stentor con una canción del negro spiritual, Stormy Weather “Tiempo Tormentoso”. Enterado su padre, cuentan que se enojó muchísimo, porque su hogar, aunque no era ortodoxo, respetaba los preceptos judíos. “Para esa época era como tener una hija que iba por el mal camino”, describe. Y entonces Yedidio encaró a su hija y le dijo que no estaba bien cantar sobre lo que no se conoce, y que, si deseaba continuar con ello, debería ir a estudiar. Fue así como Taibele, (el nombre en idish de Paloma), viaja a Nueva York e ingresa a la Universidad de Columbia, donde además de estudiar, se rodea de los músicos que serían luego famosos, y sus amigos, como Louis Amstrong, Nat King Cole, de quien se dice, comenzó a cantar en español por Blackie.

Paloma Efron, requerida por su enorme cultura y preparación, rechazaba siempre hacer los programas de televisión que le eran ofrecidos. Eligió conducir sus propios programas: El primer programa solidario, el primero político, el primero de preguntas y respuestas. “Una mujer fuera de serie”, señala Mandelbaum, quien cuenta una anécdota que marcó su vida profesional: “Yo vivía a media cuadra de la casa de Blackie y la veía pasar, y hasta la seguía sin ser vista, porque no me animaba a abordarla, producto de la gran admiración que le tenía. Pero un día, cuando cursaba mi último año en el ISER, en ocasión de que ella había ido a darnos una charla a los alumnos que nos recibíamos, me animé a hablarle. Le ofrecí llevarla hasta su casa en mi auto y nos quedamos charlando hasta las tres de la mañana, fue como si nos hubiéramos conocido desde toda la vida”.

Paloma murió muy joven, fumaba mucho, “tenía un defecto, algo que la mató, que era el no poder dejar de fumar”. Cuentan que, al tomar un trabajo, ponía como condición que le permitieran fumar, recuerda Fanny, quien rememora su muerte y se emociona al revelar: “Me parece que me hice periodista por ella”.

Fanny Mandelbaum impulsó el proyecto de establecer el día del Productor de Radio. Se lo había sugerido en su momento a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Pérez Suárez, ya que no existía aún un día para celebrarlo. Suárez lo presentó y fue votado de manera unánime, más tarde se agregó lo de “televisión”, considerando que era algo que faltaba. Fue propuesto y aceptado inmediatamente y quedó establecido el día 6 de diciembre como “el Día del Productor de Radio y Televisión” por resolución del Gobierno de la Ciudad. Espera Fanny que esto llegue también al Congreso para convertirlo en “Día Nacional”.

El legado de Paloma Efron es valiosísimo: Dos grandes productoras fallecidas hace poco tiempo como Marta Tedeschi y Cristina Riera habían sido productoras suyas, y de quienes pudo aprender Fanny lo que no llegó a hacerlo de Blackie . Marikena Monti, Sandra Mihanovich, Opus Cuatro, fueron descubiertos por Blackie, Susana Rinaldi, que era actriz, fue cantante por ella. Hay tres libros escritos sobre esta gran mujer, por lo que lamenta que “los periodistas que surgen ahora no sepan quién es”. “Es por eso por lo que insisto en hablar de Paloma Efron”, concluyó.

Por CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.