El gigante de la transmisión de audio revela los artistas, álbumes, pistas y podcasts más reproducidos durante el año pasado. Billie Eilish se coronó como la artista femenina más reproducida en Israel, seguida por la cantante israelí Noa Kirel.

El cantante Omer Adam es el artista más reproducido en Israel en 2020, reveló el miércoles el gigante de transmisión de audio Spotify.

El cantante Eyal Golan es el segundo artista más reproducido del año, seguido de Eden Hason, Ishay Ribo e Idan Raichel.

Las primeras cinco entradas en la lista de artistas con más transmisiones en Israel son hombres. La lista no distingue por género, pero Spotify ofrece una opción para filtrar la lista por género.

La artista femenina más reproducida en Israel este año es la estadounidense Billie Eilish, de 18 años, seguida por la cantante israelí Noa Kirel. Ariana Grande, Eden Ben Zaken y Dua Lipa también llegaron al top cinco.

La canción más reproducida en Israel durante el año pasado es Blinding Lights del cantante estadounidense The Weeknd, seguida de Dance Monkey de Tones and I.

Aluf Haolam de la cantante israelí Hanan Ben Ari está en tercer lugar, seguido por Journey por la cantante Eliad y Nehake Lecha por Ishay Ribo y Nathan Goshen.

La categoría de álbumes más reproducidos también está encabezada por Adam, y su álbum Omer , lanzado a principios de 2020.

El siguiente en la lista es Shemishehu Yaatzor Oti de Eden Hason , seguido por Bati Lahlom de Natan Goshen.

After Hours de The Weeknd ocupa el cuarto lugar, seguido de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? De Billie Eilish.

Resulta que a los israelíes también les gustan los podcasts. El podcast más transmitido del año es Hayot Kiss , el podcast económico de la corporación de radiodifusión Kan y presentado por Shaul Amsterdamski, Tzlil Avraham y Dana Frank.

En segundo lugar está Kan’s One Song , que explora las raíces de las icónicas canciones israelíes.

Money Engine de Calcalist está en quinto lugar.

En tercer lugar está Choshvim Tov de Judith Katz, seguido de Una breve historia de la humanidad del profesor de la Universidad Hebrea Yuval Noah Harari.

Por DF/RJ

Con información de Israel Hayom.