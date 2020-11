El impuesto a la riqueza por aquí y el blanqueo permanente por allá

Mientras el Congreso argentino sigue debatiendo la sanción del llamado “Impuesto a la Riqueza”, la Autoridad Tributaria israelí está considerando la posibilidad de formular un procedimiento de blanqueo impositivo permanente.

En los últimos años, se ha sancionado diferentes procedimientos de exteriorización de capitales en Israel, que han permitido sincerar patrimonios e ingresos no declarados, obteniendo el contribuyente inmunidad ante los procesos penales. Ahora la Autoridad Tributaria israelí tiene la intención de implementar un proceso regularizado, y no mediante disposiciones temporales.

La iniciativa de la Autoridad Tributaria israelí, seria plasmada mediante un marco legislativo adecuado.

La exteriorización voluntaria (llamado entre nosotros blanqueo de capitales), es un procedimiento que en Israel está concebido de la siguiente manera: el contribuyente revela sus ingresos y capitales no declarados a las autoridades impositivas, paga el impuesto y multas correspondientes, eximiéndose de procedimientos penales. Obviamente que no aplica a ingresos derivados de actividades ilícitas. Además, se requiere que el procedimiento de divulgación voluntaria sea íntegro y sincero, y que al momento de la solicitud del blanqueo no exista una investigación en trámite sobre los solicitantes, su cónyuge o empresas controladas.

El último sinceramiento fiscal en Israel fue sancionado por el termino de dos años, y finalizó a fines de 2019. Previamente, el trámite estuvo vigente desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2016, luego de ser prorrogado varias veces. Estos procedimientos dieron como resultado exteriorización de capitales por un monto de 35 mil millones de Shekels (aproximadamente 10 millones de dólares), y la recaudación del 10% de ese monto en impuestos, por un total aproximado de 3,5 mil millones de Shekels (aproximadamente 1 millón de dólares).

El éxito del blanqueo se debió, entre otras cosas, al movimiento global para combatir los capitales en negro, lo que llevó a los contribuyentes israelíes a sincerarse ante la Autoridad fiscal, para evitar los intercambios de información tributaria con los fiscos extranjeros.

Es por ello que el propósito actual es consagrar un procedimiento permanente, debidamente legislado, y no como hasta ahora mediante disposiciones transitorias.

*Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.