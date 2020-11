“La casa de música judía de Latinoamérica” estrena nuevo videoclip

Zamir “La casa de música judía de Latinoamérica” reúne a músicos, docentes de música, jazanim, directores corales, alumnos de carreras de música y al público en general que desee compartir y acercarse a la música judía.

Et Zamir, “tiempo de música” es un coro multitudinario que se presenta cada año y que en esta oportunidad realizará su presentación de modo virtual. Conversamos con uno de los directores, Diego Rubinsztein quien nos brindó detalles del evento que se emitirá por YouTube el próximo domingo 22.

Relató Diego sobre el año que pasó, señaló que en lo personal “no fue muy bueno, no fue bueno para nadie”, pero que cada uno, seguramente, encontró su parte buena también. Contó que por suerte él se encuentra bien, después de haber padecido covid, y que felizmente está en la “lista de los recuperados”.

En lo que respecta a Zamir, indicó que 2020 fue un desafío, como lo fue para todas las instituciones: Encontrar la forma de estar presentes, realizar actividades, “hacer música” puesto que lo que Zamir hace, es difundir música.

Con la modalidad virtual, a lo largo del año estuvieron haciendo espectáculos, conciertos, actividades con mucho éxito y que también les presentó el desafío de “buscarle la vuelta” y de hacer cosas que tal vez en un año normal no las hubiesen podido hacer: “Nadie se iba a imaginar que cantar desde la casa podría llegar a la gente”, opinó . La virtualidad les permitió también realizar conciertos con artistas de todo el mundo: “Este año tuvimos a Noa, David Broza, Shai Abramson, artistas reconocidos de Israel; a Fortuna de Brasil, dos artistas de Miami participaron de un concierto de Idish, quienes pudieron estar con nosotros, algo que en un año normal no se nos hubiese ocurrido hacer”.

Et Zamir es un coro multitudinario abierto a “todo aquel que quiera cantar” (no es para cantantes profesionales). En 2019 tuvieron 500 personas cantando juntas en el templo de Libertad, y este año decidieron hacerlo, a pesar de la situación, y para ello debieron adaptarse al formato “no presencial”, que exige sobre todo un gran trabajo de edición. Los participantes debían aprender la canción designada, grabar un video y enviarlo. Afirma Diego que tuvo muy buena convocatoria, que la gente aceptó la propuesta y el desafío que implica cantar desde sus casas, filmarse, “no es fácil para los que no están habituados a hacerlo”. Y, por otra parte, destacó el trabajo del gran equipo técnico, de los encargados del área de video porque “fue increíble poder hacer que todos aparecieran, editar cada video, arreglarlo, para que tuviera la misma calidad el video grabado desde un celular a los que se filman con dispositivos profesionales”.

El próximo domingo 22 se lanzará por Youtube en el canal de Zamir Latinoamérica, este evento mundial a las 20 (hora argentina) y luego, quedará en el mismo canal para quienes no lo hubieran podido ver en el estreno y lo quieran ver en otro momento.

Este año a la presentación coral se le agrega la participación de cantantes solistas: de Brasil, Colombia, de México, de Chile, de Argentina y de Uruguay, “logramos hacerlo latinoaméricano, que está buenísimo”, expresó entusiasmado.

La canción elegida este año es Hine ma tov umanaim shebet ajim gam iajad, “qué bueno y qué agradable que los hermanos estén unidos”, les pareció que “era lo indicado” para este año. El tema elegido mantiene la letra original, pero “le dieron una vuelta de tuerca” y por ello crearon una nueva canción, con una música que Diego compuso especialmente para Et Zamir.

CL|RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.