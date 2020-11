Polémicas declaraciones de un candidato a presidente en Chile

“Con la comunidad judía me llevo muy bien, con la sionista tengo ciertos problemas”, dijo Alfredo Jadue, candidato a presidente de Chile en una entrevista para el diario El Mercurio el día domingo.

El presidente de la comunidad judía en Chile, Gerardo Gorodicher, criticó en una carta publicada en el mismo medio las expresiones del jefe comunal.

Pero no está de más recordar, antes de sumergirnos en el contenido de la misiva , que su vida política comenzó en organizaciones palestinas ligadas a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, durante la década de 1980. Fue Presidente de la Unión General de Estudiantes palestinos entre 1987 y 1991 y Coordinador General de La Organización de la Juventud Palestina de América Latina y el Caribe entre 1991 y 1993. Pero quizá lo que más lo define es que entró a militar al Partido Comunista de Chile en 1993, un día después de la firma del Acuerdo de Oslo, que abrió una esperanzadora ventana a la paz.

“Nuevamente el señor Daniel Jadue emite ofensivas declaraciones contra la comunidad judía de Chile camuflando su antisemitismo bajo el disfraz de antisionismo », escribió escribió el dirigente comunitario.

En una conversación con el medio chileno El Líbero, Gorodicher puso el énfasis en que en Chile hay vacíos tanto en la ley contra la discriminación como en la que combate la incitación al odio y a la violencia; por lo cual Jadue se sirve de estas falencias.

“En otros países, un candidato que haya dicho estas frases no estaría ni siquiera en una encuesta, lo sacarían los propios partidos políticos», expresó, para agregar que “hay un vacío y la verdad es que como todo el mundo está mirando para cualquier lado », explicó.

«Y si odia a los judíos que lo diga, no hay ningún problema, pero que no se esconda detrás para minimizar la retórica”, dijo.

“Creo que es importante puntualizar lo que significa sionismo, que no es ni más ni menos que el derecho que tiene el pueblo judío de autodeterminación” dijo del directivo, por lo cual cuando el alcalde Jadue dice que él no tiene problema con los judíos pero sí con los sionistas, sería bueno que él entendiera de una vez por todas la realidad, porque yo no conozco a ningún judío que no sea sionista.”

“Por lo tanto él se escuda o disfraza su retórica anti semita sacando de lado a los judíos y poniendo a los sionistas siendo que los judíos son sionistas”.

Para no dar solo el punto de vista judío podemos recordar que el documento “La Iglesia ante el racismo” suscripto por Juan Pablo II, define al antisionismo como una de las formas que adquiere y promueve el antisemitismo.

“Debemos recordar, dijo Gorodicher, que ya en otra ocasión Jadue se refirió a “la comunidad sionista de Chile”, y eso no existe, es la comunidad judía de Chile. Se ha dicho desde hace mucho tiempo que acusar a los judíos del mundo por lo que hace el gobierno de turno del estado de Israel es antisemitismo.

Y eso es lo que está haciendo el señor Jadue, porque nosotros votamos acá, nacimos acá, somos chilenos, no tenemos ninguna injerencia en el gobierno Israel.

Todo esto es muy divertido, porque si empezamos a ver la historia del comunismo, eran todos judíos… Entonces es bien contradictorio, y no por eso dejaron de ser sionistas.

“Yo diría que no existe una diferencia entre ser judío y ser sionista, pues esto significa que la persona cree en el derecho del pueblo judío de tener una tierra, un país, una autodeterminación, un hogar nacional judío.

Si él dice que con el pueblo judío no tiene problema pero que con los sionistas sí, que tenga una buena relación con la comunidad judía.

“Yo creo que el alcalde Jadue tiene que preocuparse de situaciones internas primero, sobre todo de cosas que están pasando en su municipio.

Sería bueno que la gente del municipio se levante y digan que tienen una administración eficiente, moderna, transparente. Eso es lo que tiene preocupar desde el punto de vista mediático”.

“Si el día de mañana llega a ser Presidente de Chile, estas declaraciones no lo ayudan mucho a ser el Presidente de todos los chilenos.

Hay que pensar que en otros países un candidato que haya dicho estas frases no estaría ni siquiera en una encuesta, lo sacarían los propios partidos políticos, pero aquí como hay un vacío, y la verdad es que como todo el mundo está mirando para cualquier lado lamentablemente, no tienen los pantalones para salir a decir “¿sabe qué?, usted está hablando cosas que no corresponde, que no son verdad”, y si odia a los judíos que lo diga, no hay ningún problema, pero que no se esconda detrás para minimizar la retórica”.

