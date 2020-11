¿Qué significa la victoria de Biden para el mundo?

El politólogo Fabian Calle explica a los oyentes de Radio Jai cual es la situación política actual en Estados Unidos y que implicaría la victoria de Biden para el mundo en general y para Israel y la Argentina en especial.

Comienza aclarando que a pesar de que todavía Biden no fue oficialmente proclamado presidente todo indica que va a ser así. Aunque de igual modo “hay que estar atento a los frentes judiciales” debido a que Trump “sigue con su ofensiva en Twitter y su abogado el ex alcalde de New York Rudi Giuliani sigue presentando quejas en los tribunales”, protesta que según el entender de Calle “no va a prosperar”.

Con respecto al impacto de la victoria de Biden para la República Argentina, expone que “hay un Biden real y un Biden ficticio”. “El Biden real es un hombre de 78 años, con 47 años de carrera política, usualmente posicionado en el centro, centro derecha del partido demócrata, nunca se preocupó mucho por los temas de minorías, muy famoso por sus bloopers”. Esta figura, contrasta con el relato creado en Argentina donde “por ignorancia o por tratar de acomodar un relato se ha inventado una especie de Biden socialdemócrata, de izquierda”. Aclarando que en verdad “Biden no va a hacer un gobierno de izquierda, [y que] kamala tampoco es una persona de izquierda”, y que la administración demócrata de Obama y Biden se llevó muy mal con la administración kirchnerista de la Argentina. Luego sintetizó “Mientras sea un relato para dejar contentos a gente que los domingos lee diario de izquierda no hay problema, el tema es cuando se toman decisiones sobre este relato equivocado”.

En lo que respecta a la política internacional de la próxima administración americana, explica que “Biden va a ser igual o más duro que Trump con China, entre otras cosas, porque lo acusan a su hijo de vivir de plata ilegal de los chinos” además porque es un interés geopolítico de los Estados Unidos. A su vez, con Rusia la situación se tornaría más tensa lo que Calle entiende como “un inmenso error porque Estados Unidos necesita acercarse a Rusia para complicarle la vida China”.

En cuanto a Israel y Medio Oriente, explica que lo más probable es que la situación actual no varíe demasiado principalmente debido a que “Estados Unidos e Israel son socios estratégicos [y debido a que] Mucho voto judío siempre ha ido al Partido Demócrata”. El ex director de la escuela de formación de diplomáticos argentinos sostiene que probablemente sea la misma visión en lo que respecta al proceso de paz iniciado con Trump: “No veo que los países que están normalizando (sus relaciones) con Israel dejen de hacerlo” debido a que va más allá de los intereses de Estados Unidos, también es parte de los intereses específicos de los países involucrados, dado que “en realidad lo que están haciendo es formar un bloque geopolítico contra Irán”.

Fabián Carlos Calle es Mag. en Relaciones Internacionales, Universita di Bologna Italia; Mag. en Relaciones Internacionales, FLACSO. Profesor. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Carrera de Especialización en Estrategia Económica Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Master en Relaciones Internacionales en FLACSO, Master en Relaciones Internacionales de la Universita di Bologna, Especialización en la National Defense University Washington DC, Candidato a Doctor en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella. Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, UCEMA, Universidad Católica Argentina, Universita di Bologna y Escuela de Guerra Conjunta de las FFAA. Ex analista del Estado Mayor General de la Armada, ex Asesor del Ministro de Defensa Horacio Jaunarena, ex investigador Senior del CARI, ex becario de la Fundacion Ford, ex becario de Iniciación, Perfeccionamiento y Posdoctoral del CONICET. Actualmente esta a cargo del área de Defensa de la empresa Codesur y es asesor Editorial de la Revista DEF y columnista en temas de seguridad y Defensa del programa DEF TV. Asimismo, es asesor en el Ministerio de Defensa desde Mayo 2011 y del Grupo Bapro.

