Continua detenida la joven israelí que no quiere sumarse al ejército

“Hola, mi nombre es Hallel Rabin. Soy del “rechazo”, tengo 18 años, vivo en un kibutz israelí y mañana el ejército israelí me enviará a prisión. Justo antes de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, me negué a unirme al ejército israelí y estuve en una prisión militar durante la festividad. Ya llevo 14 días encarcelada porque no quiero convertirme en un soldado por la ocupación de Palestina. Traté de pedir la exención por motivos de conciencia, pero los militares se negaron a concederla. En cambio, me han enviado a prisión una y otra vez para quebrantar mi espíritu. Mañana me sacrificaré por tercera vez en el transcurso de un mes”.

El relato de la joven Hallel conmociona por estos días a una parte de la sociedad de Israel. Entre otras aseveraciones, Rabin basa su fundamento en que “en los territorios ocupados por Israel, se niegan constantemente los derechos humanos y las libertades fundamentales, mientras que a los palestinos se les priva de la libertad de vivir libremente”, asevera. “Durante demasiado tiempo, el buen pueblo de Israel ha aceptado participar en las atrocidades cometidas por la ocupación”, dice también, y agrega: “Si bien sé que mi negativa es pequeña y personal, deseo ser el cambio que quiero ver en el mundo y mostrar que es posible otra manera”. Por último, la joven convocó a muchos más a unirse: “Es hora de gritar: no existe una buena represión, no existe el racismo justificable y no hay más espacio para la ocupación israelí”.

Un oficial de inteligencia en la Prisión Militar 6, donde se encuentra detenida Hallel Rabin, le dijo que una manifestación en su apoyo sería una “amenaza para la seguridad y no debe llevarse a cabo”, y que la enviarían a un lugar diferente, una “muy incómoda” prisión antes de una manifestación prevista para el sábado 31 de octubre, según palabras de la propia Rabin.

La semana pasada, Rabin, fue condenada por tercera vez a prisión militar por su negativa a servir en las Fuerzas de Defensa de Israel , debido a su oposición a la violencia.

La Oficina del Portavoz de las FDI negó que el oficial le hubiera dicho esto a Rabin y dijo que solo se mencionaron “cuestiones de seguridad en la prisión”.

El lunes, el oficial de inteligencia, que sirve en el ejército permanente, convocó a Rabin para una charla. Inmediatamente después, Rabin se lo contó a su madre, Irit, en una llamada telefónica. Ella dijo que el oficial le dijo que sabía de la protesta planeada, que constituía una amenaza a la seguridad y que Rabin sería trasladado durante el fin de semana a la Prisión Militar 4, en la base de Tzrifin, lo cual era muy incómodo.

Siempre que hay objetores de conciencia en la prisión 6, las organizaciones Yesh Gvul y Mesarvot realizan manifestaciones de solidaridad en una colina a unos cientos de metros de la prisión. Los objetores de conciencia encarcelados allí en el pasado dicen que, si bien no pudieron ver a los manifestantes, escucharon sus llamadas de aliento y apoyo con claridad.

La declaración agregó que la decisión de transferir a Rabin a la Prisión 4 estaba bajo revisión y una decisión final se basará únicamente en “consideraciones profesionales”.

En su solicitud de exención del servicio militar, Rabin escribió: “No estoy dispuesta a participar en cultivar y mantener una realidad violenta. No estoy dispuesto a formar parte de un ejército que está sujeto a la política de un gobierno que opera en contra de mis valores ”.

