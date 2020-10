“Las parejas han pospuesto su casamiento pues no queremos hacer lo incorrecto”

En nuestra recorrida por las comunidades, para ver cómo han pasado las festividades del mes de Tischrei nos comunicamos hoy con el seminarista Benjamín de la comunidad Benei Tikva.

“Todo fue muy raro” comentó el seminarista, quien señaló el desafío de innovar en absolutamente todo. “Los servicios fueron transmitidos en vivo por distintas plataformas, mientras nosotros estábamos en el Beit Hakneset. Teníamos un pequeño minian porque el protocolo permitía en ese momento hasta 20 personas en total. Pudimos llevarlas adelante y, para nuestra sorpresa, tuvimos más asistentes virtuales que los presenciales de años anteriores, incluso gente de distintas partes del mundo, los comentarios fueron maravillosos. Nosotros estábamos nerviosos y ansiosos, por eso fue sorprendente, no sabíamos cómo iba a ser la experiencia de no ir al templo, pero pudieron participar personas que se habían ido del país y otras que estaban postradas. Fue muy raro”.

Respecto a la preparación de las parejas que se van a casar o la de los Bar y Bat Mitzvá dijo Alaluf: “Las parejas han pospuesto su casamiento, pues no queremos salir en la tapa de los diarios por hacer lo incorrecto, entonces no queda otro remedio porque quieren celebrarlo bien, con todos sus invitados, en un salón y hoy nadie puede pronosticar cuanto falta para poder hacerlo. El caso de los bnei mitzvá es más delicado todavía porque el chico va a cumplir años. Supongamos que en vez de a los 13 lo hace a los 14, pero el entusiasmo del pibe es diferente y siento que después de varias postergaciones puede tirar la toalla”

En el aspecto económico “estamos preocupados, porque corrimos lo casamientos, Bar y Bat a octubre, pensando que la cosa iba a ser más o menos normal y claramente no es así. En las fiestas la gente respondió al llamado a ser solidarios, no pudimos vender sitiales, un concepto que no me gusta pero es una de nuestras fuentes de recaudación. En este caso la gente que pudo y la que pudo menos se hicieron presentes. Por eso, si bien estamos resentidos a nivel financiero, hay una conciencia institucional mucho más amplia y te podría hablar de todo lo bueno que pasó, de como se generó un sentimiento comunitario que yo nunca había visto y la búsqueda de la contención en un espacio espiritual que ayude a salir de esa cotidianeidad tan ardua, no solo sanitaria sino económica, política. Creo que la comunidad tiene mucho para pronunciarse, hacer y decir en un contexto como este. También crecieron los grupos de tzedaka, de acción social y de voluntarios que quieren armar cajas de alimentos o tejer ropa para enviar a alguna parte.

Dialogando con un grupo de directivos llegaron a la conclusión que B´nei Tikva creció este año, en socios, concurrentes, actividades, propuestas y en casi cualquier área.” Sorprendentemente estamos mejor que el año pasado, porque el actual despertó algo en todos”.

Finalmente el seminarista recordó que “el 9 de noviembre, como todos los años se conmemorará la kristalnacht y la comunidad entregará el premio Jai, que ya lo recibieron Leuco, Andahazi, Graciela Fernández Meijide y este año se lo entregaremos a Miguel Wiñatzky. Otro evento será este sábado a las 20.30, un show musical con Luz Espósito, Uriel Buck y Hernán Matorra; para el cual través de las redes se pueden adquirir los tickets”, informó Alaluf.

MB/RJ

