Sudán pagará U$S 335 millones a las víctimas y familias del terrorismo estadounidense

El presidente Donald Trump dijo que Sudán será eliminado de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, una medida que abriría la puerta para que el país africano obtenga préstamos y ayudas internacionales que son fundamentales para revivir a sus golpeados economía y rescatar la transición del país a la democracia.

La decisión estaba supeditada a que Sudán cumpliera su acuerdo de pagar 335 millones de dólares a las víctimas y familias del terrorismo estadounidense.

El anuncio se produjo después de que el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, estuviera en Bahrein para cimentar el reconocimiento de Israel por parte del estado del Golfo. Se produjo cuando la administración Trump busca un mayor reconocimiento árabe de Israel. Eliminar a Sudán de la lista negra de patrocinadores estatales es un incentivo clave para que el gobierno sudanés normalice las relaciones con Israel.

Trump tuiteó: “¡BUENAS noticias! El nuevo gobierno de Sudán, que está haciendo grandes progresos, acordó pagar $ 335 MILLONES a las víctimas y familias del terrorismo de Estados Unidos. Una vez depositado, quitaré a Sudán de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. ¡Por fin, JUSTICIA para el pueblo estadounidense y GRAN paso para Sudán! ”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020