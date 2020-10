Desde el mes de marzo, con el confinamiento que se impuso por la pandemia de Covid19, muchos proyectos se interrumpieron, entre ellos, las elecciones AMIA 2020 que debían haberse realizado en el mes de abril pasado.

A fin de conocer la actual situación en el tema eleccionario, conversamos con el Lic. Alejandro Kladniew, candidato a Presidente por la agrupación “Una Amia”.

En el mes de marzo se firmó un acuerdo de las tres listas que iban a participar en las elecciones, por el cual, se postergaba la fecha de los comicios, dada la situación sanitaria del país, hasta que hubiera algún nivel de normalidad, nos informa Kladniew, quien aclaró que esto se mantiene vigente, y también que la gente que estaba al día en ese momento de votar continúa en la misma situación; es decir, podrá votar en una futura elección. Y subrayó que esto fue ratificado por el Presidente de Amia y por otros miembros de la Mesa Directiva, y que es algo importante para transmitirle a la gente. Opinó que “es una medida excelente para apoyar una elección masiva”. Sin embargo, afirmó que igualmente, siempre hacen un llamado a los socios para seguir abonando las cuotas, a fin de sostener la tarea de la Organización.

Respecto de la vuelta a la vida institucional, que habría pasado a segundo plano en este escenario de pandemia, en la que se prioriza la ayuda a familias, escuelas y la asistencia social en general, Kladniew señaló que, durante este período, desde Una Amia trabajaron para profundizar la capacitación, para hablar con todas las instituciones, ponerse al día sobre lo que acontece a nivel educativo, social, religioso, cultural. Y expresó: “La comunidad que conocimos pre-pandemia, no es la misma”. Indicó que no van a encontrar el mismo escenario previo a las elecciones de abril; dijo que hallarán mucha gente con ingresos deteriorados, gente que perdió el trabajo, la que se quiere ir del país como proyecto de vida. Y que esto no solo repercute en el tejido comunitario, sino que también en las organizaciones. Por ello, indicó que deben ir repensando programas, proyectos y apoyo.

La actual conducción de Amia, continúa en la gestión, que se extendió su período de gobierno debido a la postergación de las elecciones, y frente a eso, declaró: ”Entendemos que tienen que ser cuidadosos en inversión, deudas, teniendo en cuenta que en una situación normal, esa no sería la conducción gobernante, y que apelen al sentido común; que las medidas que se tomen sean tendientes a realizar una administración racional de los recursos ordinarios de la Organización, sin tomar medidas estructurales o estratégicas que deberían ser tomadas por la futura conducción.

No hay fecha estimada para los comicios, pero el hecho de que el proceso eleccionario requiera de entre 75 y 90 días previos al día establecido, ya se estaría hablando del año 2021.

“Esperamos retornar a la mayor normalidad lo antes posible para poder hacer este proceso, y para que las instituciones funcionen como deberían hacerlo en momentos de normalidad”, finalizó Kladniew.

Por CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.