Del ayuno por el Día del Perdón al jubilo por la fiesta de los tabernáculos

Ante todo respondo a las preguntas que supongo ocupará a muchos: La gente se viste informal, los rezos son separados hombres de mujeres y la gente se mueve en el rezo por costumbre. Tengan en cuenta que la gente que ven esta después de 25 horas de ayuno total bajo 35 grados de calor, de noche. Sin comer y sin beber una gota de agua.

Anoche le pedí a Nira que filme uno o dos minutos mientras estábamos en la Sinagoga improvisada en medio de la calle. No hizo falta pero igual le pedí que lo haga respetando el lugar y su gente, sin rostros y solo para transmitir una idea del rezo -quizás- más estremecedor de todo el año judío llamado Neila (cierre).

Ella lo hizo discretamente desde el lugar de las mujeres y sabiendo que el objetivo es positivo. Son de esas filmaciones que jamás nos animaríamos a hacer dentro de una Sinagoga y por eso le agradecemos al Corona por este gesto. No hay mal que por bien no venga dicen …

El video trae parte de un rezo que duro horas, un rezo que se hace antes que se cierren las puertas del cielo y no tengamos otra oportunidad para pedirle al Dios de Israel que nos inscriba en el Libro de la Vida.

Luego, con la salida de la primera estrella, el Jazan hizo sonar el shofar (cuerno) y su sonido nos anunció el termino del ayuno y el comienzo de una época alegre, feliz, completamente opuesta a la vivida en el judaísmo los últimos 40 días, y no precisamente por el Coronavirus ja ja ja

El video lo culmine esta mañana mientras salía al trabajo.