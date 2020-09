Solomon Blumgarten, el poeta judío que tradujo el Corán y la Torá al Yiddish

Solomon Blumgarten, también conocido como Yehoash tradujo fragmentos del texto islámico al Yiddish, luego de haberla estudiado primero, durante un viaje que realizó al entonces Mandato Británico en 1914. Nacido en Virbalis en el Imperio Ruso (ahora Lituania ), emigró a los Estados Unidos en 1890 y se estableció en la ciudad de Nueva York . Durante una década fue un hombre de negocios, pero escribió a tiempo completo a partir de 1900 cuando ingresó en un sanatorio por tuberculosis.

Blumgarten creía que el Yiddish era la piedra angular de la identidad judía y dedicó su vida a la promoción del idioma. Actualmente el Yiddish quedó relegado a un dialecto reducido solo a un grupo de personas que lo hablan; el Holocausto lo exterminó casi por completo.

Durante los años en los que Blumgarten promocionó el idioma, en el mundo lo hablaban más de 10 millones de personas. Motivo por el cual, se lo considera como uno de sus defensores más destacados.

Además de traducir fragmentos del Corán, Blumgarten tradujo diversos trabajos canónicos de occidente al Yiddish, entre ellos la épica canción Hiawatha de Longfellow. Sin duda, uno de sus trabajos más reconocidos fue traducir el Antiguo Testamento por completo, trabajo al cual dedicó 30 años de su vida.

En 1923, el New York Times reconoció a Yehoash como “el poeta de lengua Yiddish más grandioso y uno de los narradores más habilidosos de todos los tiempos”.



En su visita a Palestina en 1914 escribió una obra en tres volúmenes describiendo el viaje y el país. Su descripción fue posteriormente traducida al inglés como The Feet of the Messenger . Sus traducciones incluyeron partes del Corán, escritos árabes clásicos y el Pirkei Avot . Con Charles David Spivak , escribió un diccionario de elementos loshn koydesh (hebreo mishnaico y arameo babilónico judío) del yiddish, ilustrado con expresiones idiomáticas y proverbios. Una obra clave fue su traducción de la Torá. Sus versiones fueron aclamadas como una contribución de importancia nacional y quizás la mayor obra maestra en el idioma yiddish. Su edición de dos volúmenes se convirtió en un trabajo estándar para los hogares de habla yiddish en todo el mundo.

Su producción incluyó versos, traducciones, poesía, cuentos, ensayos y fábulas en yiddish y algunos artículos en inglés. Su poesía fue traducida al ruso, holandés, polaco, finlandés, alemán, español, inglés y hebreo. Fue responsable de traducir muchas obras de la literatura mundial al yiddish.

Murió repentinamente en su casa en 943 Whitlock Avenue en el Bronx , donde vivía con su esposa y su hija. En el momento de su muerte, era editor del periódico The Day.