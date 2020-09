Miles de israelíes escapan del cierre total

A horas de que se endurezcan las medidas para combatir el coronavirus, el aeropuerto Ben Gurion espera un flujo de casi 6 mil pasajeros. Muchos viajarán al exterior sin certezas sobre su fecha de regreso. Advertencia del IATA sobre la interrupción de vuelos hacia Israel.

Antes de que se endurezcan las pautas para combatir el COVID-19 en Israel más de 5.800 personas, muchas de ellas por decisiones de último momento, tienen previsto salir del país durante el jueves hacia 42 países del mundo.

Entre los destinos más solicitados hay países con bajas tasas de contagio como Grecia, Gran Bretaña, Alemania y Canadá; y muchos otros con altos índices de morbilidad como Estados Unidos, Turquía y Moldavia.

“Queremos escapar antes del cierre, aquí no hay nada que podamos hacer”, contó Iraki Jamal, quien viajará junto a su esposa a Estambul, en donde tienen un departamento. “Compré solamente boletos de ida, veremos cuándo termina el cierre y entonces compraremos el ticket de regreso”, explicó.

Osama, procedente de Jerusalem, también viajará a Turquía y afirmó que la decisión la tomó esta misma mañana. “Sé que cuando regrese voy a tener que aislarme, pero de todos modos hay un cierre total así que será lo mismo”, dijo.

Tan solo a Grecia, uno de los destinos más populares entre los israelíes y con una baja tasa de contagios, partirán el jueves 12 aviones.

“El plan es no hacer nada, divertirse en el mar y al aire libre”, contó Hadas, lista para viajar con sus tres hijos y encontrarse con sus padres y hermanas que ya están allí. La mujer refirió que su único miedo es contagiarse en el avión por la cercanía con otros pasajeros y por eso tomó todos los recaudos: “Mantendremos la higiene, usaremos máscaras y alcohol en gel”. Boris, su pareja y tres hijos también eligieron irse a Grecia: “Sentimos que este cierre será serio, así que preferimos huir del lío y disfrutar de la isla de Rodas”, contó.

Tom también viajará a Rodas con su familia pero no solamente a disfrutar del mar, sino que carga una computadora portatil para continuar trabajando a la distancia. “Puede haber un desastre nacional por la cantidad de infectados, no se hizo lo suficiente y la situación sólo empeora”, expresó preocupado, y al mismo tiempo ilusionado porque en su nuevo destino se encontrará con su hermano que vive en Francia y al que no ve desde hace un año.

Mientras se produce este éxodo masivo, como parte de las nuevas pautas el gobierno analiza suspender los vuelos al exterior y el Ministerio de Transporte propuso aplicar esta medida a partir de la segunda semana del cierre total. “Está claro que las actividades no podrán continuar como hasta hoy, pero como hay muchos boletos reservados tratamos de dar un margen de tiempo para organizarse”, explicó la ministra Miri Regev.

Sin embargo, más allá de esta posible postergación, aerolíneas extranjeras advirtieron que la suspensión de viajes desde Israel podría dificultar la operatividad de vuelos hacia el aeropuerto Ben Gurión, y por lo tanto condicionar el regreso de los turistas israelíes que están partiendo en las últimas horas. “Si solo se permiten vuelos hacia Israel es posible que muchas compañías suspendan sus rutas”, informó Kobi Sussman, director de la oficina israelí de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en un mensaje dirigido a la ministra Regev.

“Esta situación puede perjudicar a los pasajeros que pretendan regresar a Israel, y por lo tanto solicito su intervención inmediata para permitir la continuidad operativa de manera tal que no se perjudique a los pasajeros y a las aerolíneas que atraviesan la crisis más severa de la historia de la aviación civil”, afirmó Sussman.

Con información de Ynet.