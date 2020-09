Coronavirus en Israel: “El escenario temido es que se colapse el sistema”

El Director Asociado de Hadassah Internacional, Jorge Diener, brindó para Radio Jai, un panorama de lo que se vive en Israel a partir de “cierre” como medida para detener el avance de covid-19.

“La situación en Israel es complicada, se llegó a un número muy alto de positivos de covid diarios, incremento importante de enfermos graves y de fallecidos, números muy altos que no habíamos conocido en la primera ola del virus, allá por época de Pesaj”, informó Diener. Y dijo que por ello, se tomaron restricciones importantes, con algunas excepciones, que tienen que ver con los días que se están viviendo allí, en tiempo de las festividades; que hay medidas que desde el punto de vista sanitario se deberían tomar, pero por respeto a las tradiciones por un lado, y por el otro, debido a algunas razones políticas, también no se terminaron de concretar y señaló que hasta hoy, desde el cierre el pasado viernes antes del comienzo de Rosh Hashaná, no se han dado aún resultados esperados, y que se está hablando de “cerrar un poco más”.

El escenario temido -manifestó- es que se colapse el sistema, que los hospitales no lleguen a tener la capacidad para recibir tantos pacientes y que se deban modificar los tratamientos y recurrir a los que ya está sucediendo, que es que se trasladen en ambulancias a los pacientes hacia otra ciudad; destacó que les preocupa mucho si se llegara al número crítico de pacientes graves, y que de ese modo la capacidad de los hospitales se fuera a terminar. Les inquieta, además, lo que ocurrirá con la llegada del invierno cuando las enfermedades respiratorias en general aparecen y recordaba que hacía unos meses realizaron previsiones para una “posible segunda ola” en el invierno, pero los sorprendió una segunda ola cuando el invierno aún no empezó: “Acá en Israel recién empezamos el otoño, un otoño de 31 grados, al invierno ni lo tocamos y estamos en unos números muy altos”, indicó. Y señaló con preocupación que se acercan al número de 700 casos graves diarios, cuando el límite es de 800, y que ese límite no es solo por la capacidad física de los hospitales, sino también por la cantidad de personal capacitado para utilizar cierto tipo de equipamientos, y que ese es el desafío más grande, porque merced a muchas donaciones recibidas, felizmente cuentan con mucho equipamiento.

Explicó Diener que, de todos modos, los casos que hay ahora corresponden a contagios, que son producto de la actividad que hubo hace una semana, diez días, cuando aún estaba todo abierto, así que es posible que, con este cierre, vean algún cambio en una semana o dos, pero indicó que todavía queda alguna actividad privada que funciona, donde la gente sigue circulando.

Respecto del avance en el tratamiento Diener señaló que lo más importante en lo que se progresó, en especial en pacientes que requerían asistencia respiratoria, fue que durante la primera ola , los médicos de todas partes del mundo, al no conocer bien cómo tratar esta enfermedad, la primera solución tuvo que ver con dar asistencia respiratoria artificial a la mayoría de los pacientes graves, y que hoy en día, esa no es la primera opción, incluso que se descubrió que para algunos casos puede ser hasta contraproducente para el paciente, entonces hoy se sabe que los tratamientos con drogas están funcionando muy bien en muchos casos y la asistencia respiratoria, solo se brinda a pacientes cuando se evalúa que lo requieren. De ese modo, pudieron observar que han descendido el número de pacientes graves respecto de los de la primera hora en la que la única opción de tratamiento era la respiración artificial, eso es sin duda un gran avance.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.