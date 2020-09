Niño de 11 años toca el shofar frente a la Corte Suprema en honor a Ruth Bader Ginsburg

Micah Blay confesó que tocar un shofar grande frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para unas 250 personas fue “definitivamente como algo aterrador”.

Micah, de 11 años, acompañó a su madre, la activista Dana Marlowe, el sábado al edificio de Washington, DC, desde su casa en los suburbios de Maryland para presentar sus respetos a la difunta juez Ruth Bader Ginsburg. Marlowe dijo que su hijo tocó el shofar varias veces más a medida que más y más personas llegaban al lugar, y que estaba cumpliendo una mitzvá para Rosh Hashaná.

También trajeron piedras en nombre de casi 300 personas para colocarlas frente al edificio en lugar de colocarlas en su tumba.

May her memory be a blessing…a revolution…a revelation…a call to action with the blast of the Shofar on the steps of the Supreme Court on Rosh Hashana. #rbg #RBGRIP #RuthBaderGinsburg pic.twitter.com/Fe7rACmJMa

