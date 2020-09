Honduras trasladará su embajada a Jerusalém para fines de 2020

Honduras trasladará su embajada a Jerusalém este año e Israel abrirá una embajada en la capital hondureña de Tegucigalpa, dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado emitido el lunes temprano.

Las dos nuevas embajadas se abrirán a fines de 2020, según el comunicado.

El anuncio siguió a una conversación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

“Con sus banderas ondeando en las capitales de los dos países, Israel y Honduras declaran su intención de completar el plan de acción antes de fin de año, con una mutua apertura e inauguración de sus embajadas en las capitales nacionales, Tegucigalpa y Jerusalém”, decía el comunicado.

Acabo de conversar con el Primer Ministro @netanyahu para afianzar nuestra alianza estratégica y acordar la apertura de las embajadas en Tegucigalpa y Jerusalén respectivamente.

Esperamos dar este paso histórico antes de fin de año, siempre y cuando la pandemia lo permita.

🇭🇳🤝🇮🇱 pic.twitter.com/V0qYceKW1N — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) September 20, 2020

El comunicado de la Oficina del Primer Ministro decía que era un anuncio conjunto de los dos países, pero Hernández emitió un comunicado más tibio en Twitter, escribiendo: “Esperamos dar este paso histórico antes de fin de año, siempre y cuando la pandemia lo permita”.

Israel abrió una oficina de representación en la capital hondureña el mes pasado. Honduras tiene la segunda población más grande de palestinos en América Latina, después de Chile. Mattanya Cohen, embajador de Israel en Honduras y Guatemala, expresó: “Me dijeron que no hay posibilidad de que Honduras cambie su embajada porque hay una gran comunidad palestina allí. Yo no me rendí. Comenzamos con contactos silenciosos entre bastidores, con ministros, miembros del parlamento y la comunidad ”.

Hernández durante su llamada telefónica felicitó a Netanyahu por los acuerdos de normalización firmados por Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin la semana pasada, a los que llamó una “revolución de paz en la región”.

Netanyahu prometió fortalecer la “verdadera amistad” entre los dos países con turismo, inversiones, tecnología, agricultura, educación y comercio.

Hasta ahora, solo Estados Unidos y Guatemala operan embajadas de pleno derecho en Jerusalém. Varios países operan misiones comerciales, de defensa o culturales en la ciudad, incluidos Honduras, Colombia, Brasil, Australia, Hungría.

Honduras reconoció a Jerusalém como la capital de Israel en agosto de 2019, y un mes después abrió una oficina comercial en Jerusalém como una extensión de la embajada de Honduras en Rishon Lezion.

En enero, Honduras declaró oficialmente a Hezbolá como organización terrorista en una medida elogiada por Jerusalém.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.