Embajadores en Línea con Oscar Oszlak

El equipo integrado por Mariano Caucino, exembajador de Argentina en Israel, Emilio Perina, exdirector del Archivo General de la Nación y Leandro Goroyesky, exdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, entrevistó a Oscar Oszlak.

Oszlak, Oscar es Licenciado en Economía y Contador Público de la UBA; Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires) y PhD Pol. Science (University of California, Berkeley). Actualmente, es Investigador titular del Área Política y Gestión Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Director de TOP (Tecnología para la organización pública), sociedad de consultoría, asesoramiento e investigación en el campo de administración pública. Ha sido becario de las Naciones Unidas, el Instituto Torcuato Di Tella, la Universidad de California, el Institute of International Education, el Social Science Research Council, la Fundación Guggenheim y la Fundación Rockefeller. Ha dictado conferencias en numerosas instituciones de Argentina, América Latina, América del Norte, Europa, África, Israel, China y Japón, incluyendo la Fundacao do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP); las provincias de San Luis, Corrientes, Córdoba, Neuquen, Buenos Aires, Río Negro, Mendoza y Misiones; la Universidad de Texas, Austin, U.S.A.; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador; la Casa del Presidente de Israel; el ICAP de Costa Rica; la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires; el Colegio Profesional de Ciencias Económicas; la Universidad de Stanford; la Universidad de California, Berkeley; la Universidad de la Ciudad de Nueva York; el Woodrow Wilson Center de Washington, D.C.; la Universidad de Alaska; la Oficina Panamericana de la Salud en Washington, D.C.; la Asociación de Estudios Latinoamericanos del Japón; el Instituto de Relaciones Internacionales de la R.P.China, etc. Le han sido concedidos varios premios por su desempeño académico y producción científica. Entre sus múltiples publicaciones, se destacan: La Formación del Estado Argentino y Estado y Sociedad: Las nuevas reglas del juego, entre otros.

