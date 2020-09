Estados Unidos revela el alcance del terrorismo de Hezbolá en Europa

En el programa AJC, el Coordinador de Contraterrorismo del Departamento de Estado estadounidense dice que se han descubierto escondites de armas de Hezbolá en toda Europa, publica Israel National News.

El embajador Nathan Sales, coordinador de lucha contra el terrorismo del Departamento de Estado de EE. UU., anunció durante un programa del Comité Judío Estadounidense (AJC) Advocacy Anywhere el jueves que se han descubierto y destruido depósitos de armas de Hezbolá, incluidas importantes reservas de nitrato de amonio, en Europa.

“Hezbolá está activo en Europa en este momento” y es importante que los gobiernos y ciudadanos europeos conozcan la extensión del alcance de Hezbolá en suelo europeo, dijo Sales.

“Desde 2012, Hezbolá ha establecido depósitos de nitrato de amonio en toda Europa mediante el transporte de botiquines de primeros auxilios cuyas compresas frías contienen la sustancia”, agregó. “Puedo revelar que tales cachés se han movido a través de Bélgica, Francia, Grecia, Italia, España y Suiza. También puedo revelar que se han descubierto o destruido importantes alijos de nitrato de amonio en Francia, Grecia e Italia. Tenemos motivos para creer que esta actividad aún está en marcha. A partir de 2018, todavía se sospechaba de escondites de nitrato de amonio en toda Europa, posiblemente en Grecia, Italia y España”.

Sales dijo que la única razón por la que Hezbolá ha estado almacenando nitrato de amonio en suelo europeo “es para llevar a cabo grandes ataques terroristas siempre que él o sus amos en Teherán lo decidan”.

La designación europea de Hezbolá como organización terrorista es imperativa para la seguridad regional y para el futuro del Líbano, dijo Sales.

“El enfoque europeo de Hezbolá desde 2013 no ha funcionado”, dijo Sales. En 2013, la UE adoptó una medida que dividió a Hezbolá en alas “políticas” y “militares”, designando [como terrorista] solo el llamado componente “militar” pero no el ala “política”.

“Existe un creciente impulso internacional para designar o prohibir a Hezbolá como una organización terrorista”, agregó. “Es una ficción que las actividades terroristas puedan aislarse de las otras actividades de Hezbolá”.

Sales señaló que un número cada vez mayor de estados europeos individuales, liderados por Alemania y el Reino Unido, están tomando medidas decisivas contra Hezbolá.

En mayo, el Ministerio del Interior alemán emitió una orden federal que prohíbe a Hezbolá en Alemania, y también tomó medidas de cumplimiento bajo las disposiciones de la orden.

En marzo de 2019, el gobierno británico designó a Hezbolá como organización terrorista. A principios de este año, el Ministerio de Finanzas de Gran Bretaña agregó a toda la organización de Hezbolá a su lista de grupos terroristas sujetos a congelación de activos.

Estados Unidos, que designó a Hezbolá en 1997, ha mantenido un enfoque que combate a la organización terrorista y ayuda al Líbano. Estados Unidos ha invertido $ 2 mil millones en servicios de seguridad del Líbano desde 2006 y $ 1 mil millones en ayuda económica, dijo Sales.

“No creemos que sea útil involucrar a Hezbolá como si fuera un actor político legítimo. Es una organización terrorista que explota al pueblo libanés”, dijo Sales.

También aparecieron en el programa AJC Advocacy Anywhere, “The Case for Banning Hezbollah”, el parlamentario Sajid Javid, Canciller de Hacienda de Gran Bretaña entre 2019 y 2020 y Ministro del Interior de 2018 a 2019; y Hans-Georg Engelke, Secretario de Estado alemán del Ministerio Federal del Interior. Simone Rodan-Benzaquen, directora de AJC Europa, moderó la conversación de una hora.

Engelke fue enfático en que todos los fondos que recaude Hezbolá en Alemania están prohibidos porque inevitablemente apoyan las actividades terroristas del grupo.

Javid señaló que el Reino Unido no ha tenido ningún problema al tratar con el gobierno libanés desde que se implementó la prohibición de Hezbolá en 2019. Al contrario de lo que afirmaron algunos diplomáticos europeos, “las secuelas de nuestra decisión de designar a Hezbolá no se parecen en nada a lo que todos los agoreros habían dicho antes. Nuestra relación con el Líbano no sufrió”.