Fabián Zaidemberg, Rabino de la Comunidad Judía Mendoza, explicó las determinaciones que tomaron con respecto a los Iamim Noraim.

Zaidemberg manifestó que “a pesar de tener permisos para hacer reuniones comunitarias, preferimos no hacerlas para cuidarnos” y subrayó que “la complejidad y el riesgo era muy grande. Por ende decidimos seguir funcionando, pero no de manera presencial”.

“Debemos entender que nosotros no elegimos lo que está pasando, pero si tenemos que elegir la actitud que tomamos con lo que nos está pasando”, argumentó el Rabino y destacó que “personalmente me resultó fabuloso lo que está pasando porque desde mis padres, hermanos hasta gente que no conozco de otros países, están participando de las actividades de la comunidad”.

Zaidemberg manifestó que “motivados por la idea de una Kehilá hermana, empezamos hace una semana a visitar la casa de todos los judíos de Mendoza que así lo desean, para que ellos cumplan la Mitzvá de escuchar el Shofar” y agregó que “además, toco el Shofar por facebook e instagram todas las mañanas”.

“Con respecto a Iamim Noraim no vamos a cambiar lo que venimos haciendo, vamos a transmitir en vivo por Facebook y probablemente Youtube”, concluyó el Rabino.

