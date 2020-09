Protestas frente a la casa de Netanyahu durante el fin de semana

Doce manifestantes fueron arrestados el sábado por la noche en Jerusalem mientras miles regresaban a las calles de la capital para una manifestación semanal contra el gobierno y para pedir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Los manifestantes realizaron una marcha hacia el centro de la ciudad por tercera semana consecutiva, donde intentaban reunirse con miles de otros manifestantes en la Plaza de París, frente a la Residencia del Primer Ministro.

Hubo varios enfrentamientos cuando los agentes intentaron evitar que los manifestantes se desviaron del camino o cruzaran barricadas. La policía dijo que dos agentes resultaron heridos cuando los manifestantes intentaron atravesar una barrera policial.

Las manifestaciones, que también se han centrado en la incapacidad del gobierno para manejar la crisis del coronavirus, se han convertido en un punto de inflamación semanal entre los manifestantes y la policía desde que comenzaron a ganar fuerza en junio.

Sin embargo, la asistencia a la protesta del sábado por la noche fue notablemente menor que en las semanas anteriores, luego de alcanzar niveles récord el sábado por la noche. Y mientras miles regresaron a la Plaza de París por undécima semana consecutiva, la manifestación fue considerablemente más espaciada y relajada.

Incluso el ruido ensordecedor habitual de la protesta fue mínimo, ya que los manifestantes charlaron amablemente en la intersección donde la semana pasada no se podía escuchar a nadie por los tambores, las bocinas y los cánticos.

El clima abrasador que registró máximos históricos esta semana, así como el comienzo del año escolar, pueden haber contribuido a la menor participación. “Llegamos a Paris Square alrededor de las 10, y vimos que no había la misma cantidad que la semana pasada, no podemos ignorar eso. Pero todavía vimos a miles de personas aparecer, a pesar del coronavirus y el final de las vacaciones de verano”, dijo Nitzan Ron, quien coordina los voluntarios de Peace Now.

Además, Ron dijo que no estaba preocupado por la caída en la asistencia, pero reconoció que las protestas podrían enfrentar una batalla cuesta arriba a medida que se acerca el invierno. “El futuro de las protestas es una cuestión abierta. Espero que funcione, que las demostraciones continúen. El verdadero problema será en invierno, porque salir a las calles en invierno es difícil”.

Los manifestantes, muchos vestidos con disfraces, portaban banderas y carteles israelíes que pedían la destitución de Netanyahu por una serie de casos de corrupción en los que está acusado. También portaban submarinos gigantes de color rosa y negro, en referencia a un supuesto escándalo masivo de soborno de adquisiciones. Varios de los asociados de Netanyahu han sido señalados en el llamado asunto del submarino, pero el propio primer ministro nunca fue sospechoso en el caso. La policía intentó en varios puntos apoderarse de los submarinos, lo que provocó más pequeñas peleas.

“Los manifestantes no escuchan a las fuerzas policiales. Algunos de ellos están peleando con la policía”, dijo un comunicado de la policía.

También se informaron enfrentamientos entre la policía y miembros de la secta Bratslav Hasidic, que han protestado contra los intentos del gobierno de limitar su peregrinaje anual a Uman, Ucrania, durante la pandemia de coronavirus. Un video mostró a la policía y a los manifestantes peleando en la calle King George en el centro de Jerusalem, a varias cuadras del lugar principal de la protesta. Los oficiales también arrestaron al dibujante y artista de performance Zeev Engelmayer, quien apareció con un mono femenino desnudo como su personaje “Shoshka”.

La policía dijo en un comunicado que detuvieron a un hombre que se presentó en el lugar de la protesta “vestido como una mujer desnuda, de una manera que podría constituir acoso sexual del público”. Engelmayer, en su carácter, ha sido un habitual en protestas anteriores, y no estaba claro de inmediato por qué estaba detenido. La esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, se ha quejado en el pasado de sentirse “abusada sexualmente” por carteles y exhibiciones lascivas durante las protestas.

En una conferencia de prensa posterior a las protestas, un portavoz de la Policía de Israel negó haber visto antes a Engelmayer en las protestas.

Engelmayer, que fue liberado más tarde esa noche, presuntamente los agentes de policía lo obligaron a desnudarse para registrarlo mientras lo interrogaban. La Policía de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la acusación.

Poco después de la medianoche, la policía dispersa a todos los manifestantes restantes de la Plaza de París, los empuja hacia la acera y los obliga lentamente a bajar por Agron Street.

También se informó de protestas en Cesarea, donde unas 500 personas se reunieron en una plaza frente a la casa privada de los Netanyahus. La gente también se reunió en unos 300 pasos elevados en todo el país, según el sitio de noticias Ynet.

Los manifestantes en Hadera informaron que encontraron las ventanas de sus autos rotas después de regresar de un paso elevado.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.