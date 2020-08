¿Cómo será el verano en Miramar?

En una entrevista con Radio Jai, Sebastián Lannantuony, el intendente de General Alvarado cuya ciudad cabecera es Miramar, habló acerca del desconcierto existente en cuanto al verano y las medidas que se tomarán para recibir a los turistas.

Cuenta, que la intendencia de General Alvarado está trabajando en conjunto con Villa Gesell, Mar Chiquita y Monte Hermoso entre otros, dado que los protocolos serán establecidos a nivel costa atlántica, se están “pensado escenarios posibles para un verano que no tenemos opción a no tenerlo [debido a que] para nuestra economía es muy importante el turismo” explica. Por ello añade: “Necesitamos una temporada que salvaguarde la salud de nuestros vecinos, en particular la de todos los trabajadores… pero también de los turistas”.

Con este fin, este año el Instituto Mixto de Turismo (IMT) fue creado, allí, “se convocan los representantes de las actividades que tienen intereses… balnearios, hoteleros, gastronómicos y martilleros” con el fin de lograr una solución lo más beneficiosa posible para todas las partes.

Por otro lado, informa que, “se han bajado protocolos de la nación y provincia”, pero que los mismos son “muy generales” por lo que deben ser adaptados al territorio. Para ello, se deben “pensar un montón de situaciones que no están contadas en esas generalidades” como son el uso del espacio de playa y la peatonal y el funcionamiento de los gastronómicos. Con ese fin, se elaborará una propuesta que luego será elevada a las autoridades de la provincia.

A pesar de todavía no tener un protocolo definido, el intendente explica que se mantendrán las medidas sanitarias actuales (a las que probablemente se le sumen algunas extras para mantener la salud del gran número de turistas que llegan durante la temporada). Entre las mismas se encuentran el uso de barbijo obligatorio, el acceso a higiene de manos de manera constante, la concientización al momento de relacionarnos con otros, la manutención del distanciamiento social y el uso de tecnología para sistematizar los turnos sumado al uso de dinero electrónico, para disminuir el de físico que propicia la transmisión del virus.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.