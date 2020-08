Coronavirus en Israel: Un investigador predijo que el fin del pico será en las próximas tres semanas

La tasa de infección por coronavirus en Israel comenzará a disminuir en las próximas tres semanas, según Mark Last, un investigador de la Universidad Ben-Gurion. Además, dijo que hasta 1.400 israelíes morirán para fines de septiembre. Hasta ahora, el número de fallecidos es de 891.

En declaraciones el profesor Last, miembro del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Información y Software de BGU y director del Centro de Investigación de Ciencia de Datos de la universidad, dijo que no es necesario un bloqueo adicional si se mantienen las restricciones actuales.

Last ha estado analizando los datos de muertes atribuidas al COVID-19 reportados por el Ministerio de Salud a diario desde marzo. También utilizó datos de exámenes serológicos que estiman el número total de infectados, en lugar de solo casos confirmados.

Sus hallazgos fueron presentados en la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial en Medicina el pasado miércoles 26 de agosto. “Hay varios indicios de que cuando toda la población es susceptible, lo que significa que no hay inmunidad en absoluto, pero la población observa un distanciamiento social, entonces el número de reproducción (R) está entre 1,1 y 1,2, más cerca de 1,2″, explicó.

Además, señaló que a partir de las pruebas serológicas, Israel sabe que de nueve a diez veces más personas han sido infectadas con el virus que el número de casos confirmados, que es de alrededor de 112 mil. “Ya tenemos más de un millón de personas con anticuerpos, con inmunidad”, dijo.

Según Last, cuando aproximadamente una sexta parte de la población se vuelve inmune, la tasa de reproducción, cuando se combina con el distanciamiento social, caerá por debajo de 1 y, por lo tanto, el número de personas infectadas por día también disminuirá. “Necesitamos que se infecten alrededor de 1,5 millones de israelíes, lo que significa entre 140 mil y 150 mil casos diagnosticados. Eso solo debería llevar unas pocas semanas más”.

La semana pasada, el Centro Nacional de Información y Conocimiento del Coronavirus informó que, en promedio, alrededor de 1300 personas eran diagnosticadas con el virus por día. En los últimos días, los nuevos casos rondaron los 2 mil infectados.

Last dijo que la combinación de inmunidad colectiva con las directivas del Ministerio de Salud podría permitir a Israel mantener su actividad económica actual e incluso potencialmente aumentarla. “Si mantenemos las restricciones actuales, entonces mi modelo predice que estamos al final de este pico”, dijo. Sin embargo, advirtió que “si no hay un brote inusual debido al regreso a la escuela o viajes a Uman o bodas masivas, entonces la tasa de infección puede no comenzar a disminuir”.

“Si bien otro bloqueo ciertamente reduciría las tasas de infección, no hay necesidad en este momento, ya que el distanciamiento social y físico está trabajando para reducir las tasas de infección”, dijo.

Por un tiempo, Last creyó que su modelo podría estar un poco fuera de lugar ya que estaba prediciendo más muertes de las que mostraba el Ministerio de Salud. Luego, a principios de este mes, el ministerio publicó una corrección, informando al público que había calculado mal inadvertidamente y omitido casi 60 muertes relacionadas con el coronavirus. Ahora, las predicciones de su modelo se alinean exactamente con la tasa oficial de mortalidad. “Esto me convenció de que el modelo está funcionando”, dijo.

Last agregó que el modelo es tan bueno como el conocimiento que existe sobre el coronavirus. Actualmente, los científicos creen que si las personas contraen el coronavirus, mantendrán esa inmunidad durante al menos uno o dos años. Sin embargo, si la duración de la inmunidad es más corta, esto también podría afectar al modelo. “Nos dirigimos en la dirección correcta, pero es importante no relajar nuestras restricciones o confiar demasiado”, advirtió.

