Advierten sobre una segunda ola de contagios en una comunidad de Nueva York

Hatzoloh, que atiende a varias comunidades ortodoxas grandes en Nueva York, dijo que había recibido una serie de llamadas de personas que informaban síntomas similares al COVID y requerían hospitalización. “Los coordinadores y la junta directiva de Hatzoloh instan a todos los miembros de la comunidad a que usen máscaras cuando se encuentren en lugares donde no se puede distanciar socialmente”, escribieron en un comunicado.

Por su parte, la Congregación Khal Shaarei Zion Bobov, una sinagoga de Brooklyn del movimiento jasídico Bobover, advirtió a la comunidad que varias personas en el vecindario habían contraído el coronavirus y algunas terminaron en la unidad de cuidados intensivos.

Advirtieron a quienes no tienen anticuerpos, quienes son mayores o tienen condiciones de salud subyacentes que mantengan el distanciamiento social o usen máscaras donde el distanciamiento no es posible, prácticas que últimamente no han sido comunes en la comunidad.

El aviso también mencionó casos de reinfección después de varios meses. Los médicos locales de las comunidades ortodoxas de Brooklyn han visto casos sospechosos, lo que les hizo advertir que los que estaban enfermos en la primera ola de casos no deberían asumir que están a salvo. Esos casos han sido más leves en sus síntomas hasta ahora, según dijeron los médicos.

Las advertencias se producen después de un anuncio la semana pasada del alcalde de la ciudad de Nueva York, sobre 16 nuevos casos en un barrio de Brooklyn, hogar de la comunidad jasídica más grande de la ciudad, y varios de los casos están relacionados con una gran boda.

En otras comunidades en el área de la ciudad de Nueva York y en la costa este, los médicos y las asociaciones rabínicas locales advierten sobre aumentos preocupantes en los casos de COVID que amenazan la reapertura segura de las escuelas y los servicios en persona en las fiestas altas.

Varias comunidades ortodoxas se vieron particularmente afectadas por el virus al principio de la pandemia y algunos miembros de algunas comunidades incluso creyeron que pudieron haber logrado cierta medida de inmunidad colectiva como resultado.

