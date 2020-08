“La radio es magia, ilusión, fantasía. Podes hacer soñar a cualquiera”

Hoy la radio cumple 100 años en conmemoración de aquella primera transmisión el 27 de agosto de 1920 hecha por “Los locos de la azotea”. Fanny Mandelbaum es periodista y locutora. Tiene una gran trayectoria y en diálogo con Radio Jai recordó sus primeros pasos y lo importante que es la radio para ella.

“La radio es un medio muy nuevo y seguirá siendo nuevo por toda la vida, no va a haber tecnología que la desplace y eso me hace muy feliz. Fue la primera radio en el mundo en transmitir un programa completo y esto fue en el año 1920 donde los argentinos podíamos gritar ¡Libertad!”.

“Desde los 4 o 5 años me enamoré de la radio. En mi casa se escuchaba radio todo el día. Teníamos una radio enorme. Eran esas radios que había que esperar que calienten y cuando estaban muy calientes había que apagarlas. Nunca dejamos de tener radio, para mi era una compañía. Me acuerdo como si fuera hoy. La radio siempre estuvo ligada a mi vida”, dijo Fanny.

“La radio es magia, ilusión, fantasía. Desde la radio podes hacer soñar a cualquiera. A mi me gusta más la radio sin cámaras a pesar de que mi programa las tiene. La tecnología es maravillosa, para quienes están lejos, la radio con cámara es linda porque me pueden ver desde donde estén. Pero le quita la fantasía”.

Con respecto a su primera vez frente a un micrófono, Fanny dijo que “entre a la radio por casualidad, nunca me imagine dentro de una radio. Cuando tenia 16 años me rateaba del colegio para ir a ver Radio El Mundo, antes había público dentro de los programas de radio en vivo. Pero nunca me imaginé yo detrás de un micrófono”.

“Una amiga del colegio trabajaba en ‘La gallina verde’ que fue el primer magazine de la radio en el año 70. Nosotras tenemos el mismo color de voz y me pidió reemplazarla una semana, yo era una mini empresaria y tenía una familia ya, pero me pareció un desafío y lo hice. Hice las notas y después salí al aire como si fuera mi amiga. Después me fui entusiasmando porque me gustaba y empecé a hacer notas a las maestras, a mis hijos y a la gente que admiraba. Después salió al aire y me invitaron a hacer las notas exteriores de un nuevo programa. Yo había disfrutado mucho esa experiencia y no sabia que hacer con la propuesta, hasta que acepté y ahí empecé mi carrera”, finalizó Fanny.

Fanny Mandelbaum ha conducido diversos ciclos en radio y televisión por los cuales ha recibido múltiples distinciones. Sus programas en las tardes de Radio Jai son recordados con gran nostalgia por los oyentes.

