“En Israel hay una pérdida de credibilidad del gobierno muy grande”

Israel está atravesando una serie de conflictos que muestran una gran inestabilidad en el gobierno y mucha confusión en los ciudadanos. El manejo del rebrote de la pandemia, la extensión del presupuesto, la desocupación y el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos son algunos de ellos. Sivan Gobrin, Periodista chilena en Israel, dio un panorama de la situación en diálogo con Radio Jai.

“Israel abrió la cuarentena desde mayo, los chicos volvieron al colegio, la gente salió de vacaciones y todos volvieron a trabajar. Allí se dio el gran rebrote de coronavirus, mucho más fuerte que lo que fue la primera ola y no volvimos a la cuarentena sino que empezaron a haber distintos tipos de restricciones que fueron confusas. En un momento se decía que había que cerrar ciudades de alto contagio, después no. Que había que cerrar los restaurantes y las piletas no. Todo eso es producto de la descoordinación que hay dentro de este gobierno de unidad que se formó después de las elecciones entre Netanyahu y Gantz, diciendo que si ellos se unían podían luchar juntos contra el coronavirus, pero sus diferencias fueron más fuertes”.

“Hubo una falta de liderazgo con respecto al manejo de la pandemia. Los ciudadanos estamos confundidos. Hay un 20% de desocupación por la pandemia y muy pocas soluciones a pesar de los bonos que ha habido. Los independientes son los que la están pasando peor porque no pueden tener acceso al bono de desocupación”, explicó la periodista.

“Ha habido muchísimas protestas en Tel Aviv, en Jerusalem y diferentes ciudades. No se protesta solo por una cosa, también está la corrupción de Netanyahu, la desocupación, el coronavirus, el caso de violación de la chica de 16 años en Eilat que aún no se sabe por cuanta gente. Se dice que fue un grupo de hombres, hay siete detenidos. Esto causó mucho revuelo en la sociedad. No hay una unificación de protestas, todos están enojados por algo”.

“Estuvimos a muy poco de tener las cuartas elecciones en un año y medio ya que en estos días era la fecha límite para el presupuesto. Ahora se aprobó un proyecto de ley para posponer el presupuesto por 100 días y no habrá elecciones”, dijo Gobrin.

Con respecto al acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos, la periodista dijo que “para Netanyahu fue un éxito lograr un acuerdo con un país árabe que nunca trató de atacar Israel. También dijo que se sumarán más países de la zona y eso es un indirecta a los palestinos”.

“Hay una pérdida de credibilidad del gobierno muy grande. No solo Netanyahu sino Gantz también. El acuerdo con EAU significa una gran estabilidad en la zona y mandar un mensaje de que sí se puede a los antisemitas que se llenaron la boca diciendo que Israel no es un socio para la paz”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.