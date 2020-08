“Si los casos de coronavirus no bajan para el invierno, la situación de Israel será mucho más crítica”

En los últimos días se llevo a cabo un acuerdo de colaboración y trabajo conjunto entre el Hospital Garrahan de Argentina y el Hospital Hadassah de Israel. Jorge Diener, director asociado de Hadassah International, contó cuál es el objetivo y dio un panorama de cómo es la situación en cuanto al coronavirus en diálogo con Radio Jai.

“Es un acuerdo de colaboración y de una alianza estratégica entre ambos centros, líderes de referencia en el mundo. La idea es trabajar juntos, intercambiar conocimiento y conocernos más en áreas de gestión y eficiencia, también en áreas de atención a la niñez en el tratamiento de enfermedades como la oncología y además en tratamientos holísticos que los dos centros tienen. Trabajaremos en el modelo de tener al paciente en el centro y no al médico, un modelo que nos une de forma muy clara”.

“En Israel hay un hospital exclusivamente pediátrico y un centro de enfermedades crónicas infantiles en Hadassah. En Hadassah tenemos un rol de referencia nacional en ciertas especialidades pediátricas, por ejemplo, en cuanto a la oncología pediátrica somos un centro de referencia internacional”, dijo Diener.

Con respecto al rebrote de coronavirus en Israel, Diener dijo que “a diferencia del primer brote, donde la concentración más grande de pacientes estaba en el centro del país y significaba que los hospitales de Tel Aviv y sus alrededores eran los que tenían más pacientes, en este momento, Hadassah es el hospital que tiene más pacientes, con un promedio de 100 pacientes por día que es un número muy alto y prácticamente la mitad son casos graves. Tuvimos que habilitar cinco pisos que habíamos cerrado exclusivamente para el coronavirus”.

“Nos preocupa que el rebrote no pare antes del comienzo del invierno, que será a finales de octubre, porque en esa época, Hadassah tiene un 100% de ocupación en las salas respiratorias y de terapia intensiva por las gripes normales del invierno. Eso junto con un rebrote que no ceda y no se detenga puede proceder a una situación muy difícil porque la cantidad de personal y de salas para atender este tipo de pacientes tiene un límite muy claro que por ahora esta más o menos controlado. En caso de que se produzca un pico grande puede ser una situación en la que los hospitales rebalsen”.

“El rebrote de Israel empezó antes que en Europa donde tuvieron una meseta. Nosotros tuvimos números excelentes y se abrió todo muy rápido y demasiado. De repente se abrió prácticamente todo y se cometieron errores como abrir actividades en lugares cerrados con mucha concentración de gente, como los colegios que fue muy masivo y sin controles. También la apertura de bares y salones de fiestas, todo eso produjo un rebrote”, explicó Diener.

“Hoy sabemos que en lugares cerrados y de concentración de mucha gente la posibilidad de contagios es muchísimo más alta que en lugares abiertos donde la gente mantiene la distancia. Mirando para atrás, si se hubieran tomado medidas más despacio y con más control se hubiera evitado el rebrote. Ahora el desafío es lograr que el número alto de positivos por día baje. Si no baja para el invierno, la situación de Israel será mucho más crítica”.

“El comienzo de clases esta mejor organizado. Pero el tema de las fiestas es un problema. Aún no se sabe bien que va a decidir el gobierno. Rosh Hashaná y Pesaj son los dos momentos del año donde las familias se encuentran y en Pesaj no hubo esa posibilidad pero probablemente en Rosh Hashaná será igual. Tener un rebrote en la época de las fiestas sería un tema muy grande llegando el invierno israelí”.

Con respecto a las investigaciones para desarrollar una vacuna, Diener dijo que “Israel tiene un proyecto propio que llevará su tiempo. También está asociado con los proyectos de Estados Unidos y Oxford. El desafío de que la vacuna funcione está en el resultado final de la investigación. Una vez que funciona hay que producirlas y eso lleva mucho tiempo. Garantizar la producción es lo que Israel ya se ocupó de hacer y una vez que estén aprobadas, se harán en poco tiempo para repartir a toda la población. Es un proceso que llevara varios meses. El 2021 es un año de transición”.

