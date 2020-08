Las pruebas PISA deben ser dejadas de lado

La comunidad científica debería retirarse de participar en pruebas internacionales como PISA porque han obligado a las escuelas a adoptar planes de estudio y pedagogías “estrechas” y no ha conducido a una alfabetización científica útil, según un estudio de Justin Dillon (Universidad de Exeter, Inglaterra) y la Dra. Lucy Avraamidou (Universidad de Groningen Holanda) en Journal for Activist Science & Technology Education (University of Exeter. “Science education community should withdraw from international tests, experts urge.” ScienceDaily. ScienceDaily, 9 July 2020).

Los investigadores argumentan que las lecciones de ciencias actualmente enfatizan los hechos, mientras que los procesos de la ciencia son más similares a una “caja negra” para la que vale los procesos como claves de la investigación científica que salvan vidas.

Una de las lecciones de covid19 es que los planes de estudio y evaluación escolar debieran orientarse más al medio ambiente, la salud y la justicia social para darle forma a una visión de la educación científica posterior a la pandemia. Además, en lugar de encumbrar a los científicos como potenciales salvadores de la humanidad lo que hay que hacer es prestar atención a la alfabetización científica y a los educadores científicos.

Dillon dice que “En la escuela, los alumnos encuentran que la ciencia es una empresa lógica, empírica y confiable, llevada a cabo por personas altamente capacitadas y confiables. Este no es siempre el caso, pero los niños no lo cuestionan. El resultado es, aunque el público tiene confianza en la ciencia y cree que la ciencia proporciona grandes beneficios para el mundo, a la par que muchas otras personas continúan negando las conclusiones de la ciencia en áreas como la evolución, el cambio climático y la vacunación. Eso significa que demasiadas personas no están funcionalmente alfabetizadas científicamente. Para los jóvenes el tipo de datos que recopilan y cómo analizan esos datos para llegar a conclusiones, sigue siendo un misterio”.

Me parece muy importante que se conozcan estudios como estos porque el monopolio hegemónico de PISA como el principal indicador internacional de la calidad de la educación escolar opaca muchas de su falencias, limitaciones y distorsiones que han motivado a los ministerios de educación a crear planes de estudios que dañan el aprendizaje científico significativo de los estudiantes.

Justin Dillon (Universidad de Exeter, Inglaterra) y la Dra. Lucy Avraamidou (Universidad de Groningen Holanda) en Journal for Activist Science & Technology Education (University of Exeter. “Science education community should withdraw from international tests, experts urge.” ScienceDaily. ScienceDaily, 9 July 2020).

Por León Trahtemberg

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.