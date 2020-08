Israel y Emiratos colaboran en el desarrollo de terapias celulares

Los equipos diplomáticos de Israel y los Emiratos Árabes Unidos acordaron reunirse la próxima semana para discutir los detalles sobre cómo avanzar hacia lazos diplomáticos plenos tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada.

Sin embargo, extraoficialmente, una extensa relación financiera se ha mantenido durante años entre ambos países. Se estima que unas 200 empresas israelíes ya están exportando productos a los Emiratos Árabes Unidos, y se espera que otra se una pronto. Pluristem Therapeutics Inc., una empresa de medicina regenerativa que desarrolla una plataforma de novedosos productos terapéuticos biológicos, anunció el lunes que su filial, Pluristem Ltd., firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) no vinculante con el Centro de Células Madre de Abu Dhabi (ADSCC) con sede en los Emiratos Árabes Unidos, un centro sanitario especializado centrado en la terapia celular y la medicina regenerativa.

Hubo una ceremonia de firma realizada mediante videoconferencia entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, durante la que participaron ejecutivos de ambas compañías. “El objetivo de la colaboración es capitalizar las áreas de experiencia respectivas de cada empresa en terapias celulares para ofrecer los beneficios de la medicina regenerativa, y no sólo para los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos e Israel, sino para la humanidad. La colaboración entre las partes fue iniciada por Better Alternatives (una firma de asesoría en desarrollo de emprendimientos, enfocada en tecnología boutique), se lee en el comunicado de la compañía.

Las partes acordaron intercambiar resultados de sus investigaciones, compartir muestras, unir el uso de equipos y pruebas, y otras actividades esenciales relacionadas con el avance del tratamiento y la investigación de terapias celulares para una amplia gama de afecciones médicas, incluido COVID-19.

“Estamos muy orgullosos de asociarnos con nuestros colegas de ADSCC (Centro de células madre de Abu Dhabi, por sus siglas en inglés) y compartir conocimientos y experiencias que creemos que harán avanzar la atención médica adentro y afuera de nuestros límites”, declaró el director ejecutivo y presidente de Pluristem, Yaky Yanay. “Vemos las ciencias de la vida y la medicina regenerativa como un puente para construir la paz, la prosperidad y el bienestar en nuestra región y el mundo entero. Creo que es nuestra obligación y privilegio como líderes empresariales y científicos liderar el camino a seguir para fortalecer estas colaboraciones promoviendo la innovación y la educación. Nos sentimos honrados de estar al frente de este momento histórico”, añadió.

ADSCC ha tratado a pacientes con COVID-19 con células madre obtenidas de la sangre del paciente, devolviendo las células a los pulmones del paciente como una fina niebla a través de un nebulizador, una máquina que ayuda al paciente a inhalar el medicamento a través de una máscara o boquilla. Pluristem ha tratado a pacientes con su producto alogénico placentario PLX-PAD mediante programas de uso compasivo en Israel y en Estados Unidos. Y actualmente está realizando estudios de fase II en Estados Unidos y en Europa.

“El Pluristem es un jugador clave en el campo de la terapia celular, con años de experiencia. Es una plataforma única y una sólida línea de productos clínicos”, señaló Yandry Ventura, gerente general de ADSCC. “Estamos entusiasmados por haber unido fuerzas y promover la investigación y el desarrollo de terapias celulares para lo mejor de los pacientes y de la sociedad humana en su conjunto”, agregó.