Una empresa israelí creó un sistema para alejar la contaminación en el aire

La empresa Urecsys de tecnología de salud ambiental, pionera en la batalla contra la contaminación del aire urbano, creó una solución que predice el comportamiento de la contaminación y automatiza la ventilación para sólo permitir el ingreso de oxígeno limpio.

En el último semestre, palabras desconocidas para muchos como gotículas, gotas virales y transmisión aérea se convirtieron en parte de nuestro vocabulario diario, pero incluso antes del COVID la calidad y seguridad del aire que respiramos ya planteaba un serio desafío para la salud pública.

Estar en un espacio cerrado con el aire viciado no es algo bueno. Pero no es solo el coronavirus lo que nos hace buscar nuestras máscaras sino otras formas más comunes de toxinas como los óxidos de nitrógeno y azufre que viajan por el aire en la oficina y en el hogar. Para combatir esto, los edificios están equipados con filtros y acondicionadores que limpian el aire que ingresa pero que no pueden absorber todos los contaminantes gaseosos y las partículas ultrafinas.

La empresa Urecsys, creada en 2014, desarrolló una solución que utiliza el análisis de “big data” y el aprendizaje automático para predecir los niveles de contaminación del aire dentro de los edificios y en sus alrededores. Esto les permite a los sistemas de ventilación aspirar aire exterior solo cuando los niveles de contaminación son bajos para poder garantizar que las personas respiren el aire más limpio posible.

“Si aprende a predecir el comportamiento de la contaminación del aire, puede reducir el 40% de contaminantes de forma significativa al ingresar a un edificio”, explicó Yonatan Houri, vicepresidente de estrategia de Urecsys.

Urecsys fue fundada por los científicos Nir Bassa y Shimon Amit, ambos estudiosos del impacto de la contaminación del aire sobre el cáncer. Juntos descubrieron que alrededor de 2.500 israelíes mueren cada año por enfermedades que probablemente se deben a la exposición a la contaminación del aire. Son más que la cantidad de personas muertas en accidentes automovilísticos.

En vez de ir en la dirección de los filtros de aire, los investigadores decidieron centrarse en los parámetros que afectan los niveles de contaminación del aire. La solución se enfoca en los parámetros que afectan los niveles de contaminación del aire.

“Hay muchos factores diferentes que contribuyen a estos cambios en los niveles de contaminación del aire. Si hay tráfico fuera de un edificio, existe un nivel más alto de contaminación que si no lo hubiera”, explicó un empleado. Otros factores incluyen el viento, la intensidad de la luz solar, la humedad y la presión barométrica.

Urecsys tiene en cuenta todo esto y analiza los edificios donde se instalan sus sistemas durante un período de entre uno y tres meses. Al final de este proceso de aprendizaje automático, la solución se conecta al sistema de ventilación existente para que sea inteligente. “Siempre comparamos lo que sucede adentro y afuera y así es como decidimos cuándo traer el aire. No es un filtro porque no filtramos nada”, explicó.

Acostumbrada a lidiar con los contaminantes del aire en horarios regulares, los últimos meses mostraron a Urecsys tratando de ayudar en la crisis del coronavirus. “Cuando comenzó el brote, empezamos a investigar para ver si había algo que podíamos hacer para ayudar”, dijeron desde la empresa y remarcaron que hallaron cuatro maneras.

En primer lugar, señalaron que el control de la temperatura puede ayudar a minimizar el radio de infección. Al subir las temperaturas en los edificios durante la noche, la compañía busca eliminar cualquier coronavirus que permanezca en las superficies. “Lo segundo que haremos será aumentar los niveles de humedad mientras la gente esté dentro del edificio. Cuanta más humedad tenga en el aire, se minimizará más el radio de infección. Esto ya está sucediendo en los edificios y ocurrirá mucho más ahora que la gente está volviendo al trabajo”, analizó.

En tercer lugar, Urecsys se empeña en garantizar el cumplimiento de los estándares de ventilación. “Nos aseguramos de que el edificio no se ventile demasiado pero que tampoco lo haga de forma deficiente y reciba suficiente aire fresco en todo momento”

La última medida es más a largo plazo. “Las personas que están expuestas a altos niveles de contaminación del aire serán más susceptibles a las complicaciones del COVID-19. Por eso mantener una alta calidad del aire podría ser beneficioso antes de futuros brotes.

