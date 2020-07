El tackle ofensivo de fútbol americano, Zach Banner, se une a la lucha contra el antisemitismo

Solo dos días después de que el receiver de los Philadelphia Eagles, DeSean Jackson, publicara un mensaje antisemita que atribuyó a Adolf Hitler en las redes sociales, el tackle ofensivo de los Pittsburgh Steelers, Zach Banner, salió en defensa de la comunidad judía.

En una serie de tweets y videos, en los que dijo que esperaba ayudarían a educar a otros que pudieran tener ideas erróneas sobre los judíos, el Steeler habló en contra del antisemitismo.

“Necesitamos entender que el pueblo judío lidia con la misma cantidad de odio y dificultades similares y tiempos difíciles”, dijo Banner. “Quiero predicar a la comunidad negra y marrón que necesitamos elevarlos y abrazarlos de la misma manera en que hablamos de Black Lives Matter y hablamos de elevarnos a nosotros mismos.

“No podemos hacer eso mientras, para elevarnos, pisamos las espaldas de otras personas”.

Jackson se disculpó por publicar los comentarios antisemitas y aceptó una invitación para visitar Auschwitz junto con el sobreviviente del Holocausto Edward Mosberg, de 94 años, de Nueva Jersey.

Esta semana, Banner se comunicó con el Pittsburgh Jewish Chronicle por teléfono para hablar sobre su decisión de defender a la comunidad judía.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad.

PJC: ¿Qué te motivó a hablar en contra del antisemitismo en las redes sociales?

No solo tengo amigos judíos que conocí a través de mis experiencias en la USC y en mi adolescencia, sino que también la trágica situación que ocurrió hace dos años en la sinagoga del Árbol de la Vida está en el fondo de mi corazón. Todavía tengo un mal sabor en mi boca y me provoca mucha emoción, especialmente cuando alguien dice algo antisemita. Siento que tengo que responder.

¿Qué esperabas lograr?

Quería que la gente supiera que eso no estaba bien y que no deberíamos hacer eso. Realmente quería que la comunidad judía, no solo a nivel nacional, sino especialmente aquí en Pittsburgh, realmente quisiera que supieran que los respaldo y que el equipo los respalda y no aceptamos eso aquí y no debemos aceptar eso en absoluto.

Cuando hablaste de la masacre del Árbol de la Vida en el video, visiblemente te faltó el aire. Estabas en Pittsburgh cuando ocurrió el ataque. ¿Cómo te afectó?

Cualquier crimen de odio hacia alguien, pero especialmente a un grupo minoritario como la comunidad judía, simplemente duele. Sentí el dolor. Un hombre entró en la sinagoga y abrió fuego por sus creencias y por sus antecedentes. Sé cómo siento ese dolor en mi corazón, y especialmente cuando hablas de tragedias recientes como George Floyd y Breonna Taylor, es algo parecido, pero una vez más solo quiero que la comunidad judía sepa que la respaldo. Nunca quiero decir egoístamente: “Sé lo que sientes”, pero sí quiero abrazar a la comunidad.

Después de publicar tus mensajes, ¿recibiste alguna reacción violenta o crítica de alguien?

Sí, recibí críticas. Lo que realmente me duele es que tuve algunas críticas de los míos, preguntándome si tal vez estoy perdiendo el objetivo del movimiento Black Lives Matter, si estoy silenciando eso o si me estoy apartando de eso por solucionar este problema. Y no debería ser así. No debería ser un problema de “ellos”, es un problema de “nuestro” porque nosotros fuimos los que los arrastramos. Fue un hombre negro quien dijo eso, y eso es extremadamente poderoso. Y fue uno de mis colegas. Necesito poder responsabilizarlo a él, y a cualquier otra persona que esté en mi posición.

Mencionaste en su video que incluso tú, que antes de conocer a personas judías en la USC, habías escuchado ciertos rumores sobre personas judías. ¿Qué tipo de cosas escuchaste?

No sabía mucho sobre eso en profundidad. Pero de chico era muy, muy común entre la comunidad negra simplemente mezclar a los judíos blancos con otras razas europeas de fondo, y simplemente decir: “Oh, ese es otro hombre blanco”. Realmente necesitamos tener una comprensión profunda de la historia de la comunidad judía y del Holocausto, y condolerse de eso. Y no solo eso. No es que haya sido la última cosa mala que ha sucedido. Hay muchas cosas entre eso y la masacre del Árbol de la Vida. Necesitamos educarnos sobre eso porque si somos capaces de hacerlo, no diremos cosas así.

Hablemos de algunas de las reacciones positivas que recibiste de tus publicaciones. Leí que te invitaron a algunas cenas de Shabat. ¿Quién te invito?

(Riéndose) Todos. Me refiero a millones de personas. En serio. De todo el mundo. Me han invitado a Israel, a Nueva York, y de Pittsburgh. Se siente increíble ser abrazado. ¡No sé

La gente incluso me ha ofrecido a sus hijas también, es una locura. Esa verdad. Me han tuiteado, diciendo: “No me importaría que te casaras con mi hija”. Yo estaba como, “Wow”. Es hilarante.

Supongo que no acepta ninguna de esas ofertas. Pero, ¿vas a ir a cenar a Shabat?

Todavía no, solo causa de cuarentena. Pero después de COVID-19, sí.

También mencionaste que recibiste muchas donaciones de la comunidad judía a tu fundación, la Fundación B3, que trabaja para empoderar a los niños.

Más de U$D 60.000. Solo estoy agradecido. Fueron una gran cantidad de personas que donaron. Y tampoco taches a las mujeres judías. Voy a aceptar algunas de esas ofertas para salir.

¿Estás bien si publico eso?

[Risas] Toby, estoy soltero. Absolutamente.

¿Qué más quieres decirle a la comunidad judía de Pittsburgh?

¡Vamos Steelers! Me alegra que vean mi corazón, no solo hacia ustedes, sino hacia todos. Y estoy más que feliz de no solo sentarme y promover esta discusión de cierta manera con mi organización, sino también pedirle a la Ciudad de Pittsburgh, a la comunidad judía para ser exacto, aprovechar esta oportunidad, lo que una vez fue doloroso, con suerte ahora será felicidad porque hablé, y que por favor sigan apoyándome a mí y a los jugadores de nuestro equipo que realmente están tratando de dar un empujón a este movimiento Black Lives Matter. Nos reuniremos como equipo, hablaremos sobre ciertos asuntos de legislación con la policía y lo resolveremos. Hablaremos sobre el futuro de detener tanto crimen y tanto odio contra mi comunidad también. Así que vamos a unirnos y a amarnos.

Traducido por Alicia Weiss con información de JTA.