Erdogan condena a quienes asocian el Islam con el terrorismo

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tuvo un encuentro con la colonia turca y la sociedad musulmana en la capital británica de Londres donde se encuentra con motivo de la Cumbre de los Líderes de la OTAN.

“Turquía está en manos de confianza, seguridad, paz y tranquilidad. Se trata de una Turquía mucho más que fuerte que hace diecisiete años. Hay una Turquía que arma jugadas, que desmantela las trampas y decidida en lugar de un país sobre el cual se urdían trampas con facilidad. Hoy existe un país generoso que hace la mayor ayuda humanitaria en proporción con su renta nacional en el mundo en vez de un país que extendía su mano por unos millones de dólares; hay un país que ha crecido más de tres de veces con respecto a 2002; que ha subido su renta per cápita de 3.500 a 9.700 dólares; batiendo récords cada año en sus tasas de exportación; hoy tenemos a una Turquía que ha completado su infraestructura de transporte gracias a sus viaductos, puentes, autopistas dobles, líneas de tren rápido, túneles e interjecciones, sus aeropuertos que ocupan los tres primeros puestos de ránking mundial y sus nuevos puentes colgantes que unen Asia con Europa; hoy tenemos a una Turquía que defiende sus derechos en Egeo, Mar Negro y Mediterráneo, que protege sus intereses y con una armada fuerte. Hoy existe una Turquía que abre su corazón a más de cuatro millones de oprimidos que se refugian en ella”, resumió el presidente Erdogan quien también se refirió a la religión islámica.

El presidente subrayó que el Islam se origina de la voz silm en árabe que significa “paz”.

“El Islam es la religión de la paz. No podréis nunca compaginar nuestra religión pacífica con el terrorismo. No podréis colocar el Islam como adjetivo para calificar el terrorismo. A los que usan este término, que nos perdonen, yo también condeno. Hay que hacer esta pregunta: ¿Quiénes eran los que martirizaron a 51 musulmanes durante la oración en Nueva Zelanda? Cristianos. ¿Decimos nosotros terrorista cristiano? Nunca hemos usado tal término y no lo vamos a usar. Porque nuestra religión, que es el Islam, no lo permite. Antes que nada, debatiremos cómo se pacificarán las relaciones entre nuestras religiones. Lamentablemente, algunos líderes irrespetuosos de algunos países prestigiosos del mundo todavía emplean el término ‘terrorismo islamista’. Eso no puede ser. Es imposible que los aceptemos. Siempre decimos a los líderes que no utilicen este término. “Ustedes nos vulneran”.