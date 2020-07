Cómo logró conquistar Jerusalem el rey David?

“Cómo conquistó David la ciudad de Jerusalem para transformarla en la capital de su Reinado?”

Sabían que Jerusalem no es nombrada en la Torá ni una sola vez? Sabían que Jerusalem paso a ser todo lo que significa para el judaísmo en el momento que el rey David la conquistó mucho después en en tiempos Bíblicos?

Porque el rey David eligió a Jerusalem como la capital física y espiritual de su reinado y del pueblo judío? Cuando el rey la conquistó se trataba de un pequeño monte de solo 50 hectáreas que no le pertenecía antiguamente a ninguna tribu de Israel.

Topográficamente esas tierras no valía nada, todos los montes que la rodeaban eran más altos, estratégicamente menos y además allí no se podía hacer agricultura, el agua que había era de una única fuente, del Gihón y muy limitada para todo un Imperio. Tampoco la eligió por su importancia histórica, el Juicio a Isaac fue en el monte vecino … Entonces?

Justamente por esos dos motivos: porque jamás hubo allí un asentamiento Hebreo y por asuntos políticos. El rey decidió instalar allí la Capital, para que ninguna tribu se sienta privilegiada como se sentía la de Efrain hasta esos años, para dar a luz un nuevo sitio, neutro, con el que todos puedan identificarse y además para demostrar la fuerza en el intento de combatir contra un ejército amenazador como el Jebuseo. Por lo visto, la idea de construir allí el Gran Templo tampoco estaba en sus planes y llego más tarde.

Si como capital con soberanía política apenas vamos a cumplir 54 años desde aquellos años del rey David y su sucesor Salomon, espiritualmente fue nuestro centro durante miles al cual nuestros corazones jamás se resignaron a abandonarla. La prueba esta en los judíos de todo el universo que desde hace 2500 años se siguen parando varias veces al día, ya sea en el autopista de México o la estación de trenes de Colombia, al lado de la Torre Eiffel de Paris o en medio de la selva de Brasil para fijar su mirada y su cuerpo con destino a Jerusalem y rezar. O en los judíos menos creyentes que por medio del arte o la cultura también basaron sus vidas y obras en la eterna Ierushalaim. Es la filosofía y el espíritu de todo un pueblo que jamás levanto sus manos para rendirse con el fin de llegar a esta gloriosa época que nos toca vivir estos días a nosotros.

Para amar nuestro presente hay que entender nuestra historia y este video nos muestra creativamente uno de los capítulos más importantes. Gracias a las excavaciones arqueológicas todos esta saliendo a luz, este documental debería entrar en el panteón del judaísmo, lo subtitule al español para que también lo guarden aquellos que no entienden a la perfección el hebreo o el inglés.