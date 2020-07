Netanyahu presentó un plan económico para enfrentar la crisis

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se vio expuesto a crecientes críticas sobre su gestión de la crisis del coronavirus. Es por eso que en las últimas horas anunció un plan en el cual todos los ciudadanos israelíes recibirán un cheque del gobierno.

“¿Por qué damos este dinero? Porque tenemos que hacer que la economía se mueva. La gente está sentada en casa. No hacen compras. Cuando les demos este dinero, comprarán. Fomenta el consumo: irán a comprar. Y una vez que van a comprar, las empresas se expanden; Tienen que contratar trabajadores. Este dinero fomenta el consumo y el empleo”, continuó, “y moverá las ruedas de la economía más rápido”, dijo Netanyahu.

El costo total del plan es de 6 mil millones de shekels, dijo el primer ministro, que se suma a un plan de “red de seguridad” de coronavirus que él y el ministro de Finanzas, Israel Katz, revelaron a principios de esta semana y que ya fue aprobado por la Knesset.

“Después de que se apruebe este plan, se debe entender que la mayoría de los israelíes recibirán este dinero en cuestión de días a través del Instituto Nacional de Seguros”, explicó Netanyahu. Sin embargo, advirtió que primero tiene que obtener el apoyo del primer ministro suplente, Benny Gantz.

Antes de la sesión informativa, se informó que todos los profesionales del Ministerio de Finanzas se oponían al plan, especialmente porque no todos los israelíes necesitan ese beneficio. Sin embargo, el primer ministro respondió a sus críticas durante la sesión informativa, citando al economista de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Prof. Naomi Feldman, quien asistió a la reunión del comité asesor sobre coronavirus quien dijo que según el primer ministro, que era mejor dar fondos a unas pocas personas que no necesitan el dinero que retrasar el proceso o no llegar a quienes lo necesitan creando obstáculos burocráticos.

El ministro de Bienestar, Itzik Shmuli, también criticó el plan, sugiriendo que “sería mejor que los helicópteros tomaran ese efectivo y dispersaran el dinero donde realmente lo necesitan en lugar de tirarlo de las nubes” y agregó que, hasta ahora, unos 80 mil dueños de negocios han permanecido fuera del sistema de compensación, sin presupuestos de emergencia para los discapacitados, niños en riesgo y ancianos.

Katz habló después de Netanyahu, reiterando los sentimientos del primer ministro de que el plan “inyectará fondos rápidamente en la economía, sin restricciones”. “Les pido a los políticos que dejen de lado la política y nos dejen pasar esto. Danos tu confianza”, concluyó Katz.

