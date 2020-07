El director de Radio Jai designado Miembro Honorario de WIZO Mundial

El director de Radio Jai, Miguel Steuermann, fue recientemente designado como Miembro Honorario de Wizo Mundial, tras la emisión del programa “Encuentro confidencial” del día 9 de julio pasado, en la cual fue entrevistada la Chairperson de la institución, Anita Friedman, la organización envió una carta de agradecimiento y notificando del gran honor y la mención, al director del medio.

A continuación, la carta enviada por WIZO Mundial informando de la designación.

Sr. Miguel Steuermann

Director General Radio Jai

Mi estimado Miguel:

Tel Aviv, julio de 2020

En mi nombre y en nombre del Ejecutivo de WIZO Mundial, deseo agradecerte de todo corazón el espacio que has dedicado a nuestra Organización Internacional de Mujeres Sionistas (WIZO) en Radio Jai celebrando nuestro centenario.

En estos días, WIZO celebra cien años de existencia, cien años de fructífera labor, realizada con amor y dedicación por el bienestar de la población de Israel. Desde la fundación de WIZO, por un pequeño grupo de visionarias mujeres sionistas, en Londres, el 11 de julio de 1920, nuestra organización ha crecido extendiéndose a decenas de países en los cinco continentes con cientos de miles de devotas javerot.

Como un verdadero Start up social, adaptamos constantemente nuestros programas e instituciones, empoderando a los habitantes de nuestra bendita tierra y ofreciéndoles igualdad de oportunidades mediante la educación y la ayuda social para crear una sociedad más justa de acuerdo a los valores judíos de Tzedek jevratí, Tsedaká y Tikún Olam, para que Israel sea, como dice el profeta Isaías “Una luz para los pueblos”.

El gran amor y admiración por nuestra organización que has expresado a través de las preguntas y los comentarios en la entrevista “Encuentro confidencial con Anita Friedman”, del pasado 9 de julio, en Radio Jai, te hacen merecedor de todo nuestro agradecimiento. Por ello, hemos decidido otorgarte una condecoración muy exclusiva, nombrarte Miembro Honorario de WIZO, un honor compartido con muy escasos hombres en una organización femenina.

A los miembros de este exclusivo club, al que solo pertenecen hombres que han mostrado con creces su amor y lealtad por nuestro movimiento y su apoyo a nuestra misión, nosotras las javerot WIZO, los denominamos MIZO.

Como nos enseñan nuestros sabios en el Talmud, todo el pueblo de Israel es responsable el uno del otro, debemos ayudarnos y apoyarnos. Ya que en la fraternidad y en la ayuda mutua encontramos la fortaleza que nos permite enfrentarnos a los desafíos y realizar los pequeños milagros WIZO cotidianos, necesarios para mejorar nuestra sociedad.

Con todo mi reconocimiento.

Anita Friedman

Chairperson

WIZO Mundial

El programa por su parte, tuvo un alto grado de repercusión en todo el mundo judío. Anita Friedman y la organización dieron a conocer algunos de las decenas de llamados y comentarios elogiosos que tuvieron, incluso de no hispanoparlantes. Aquí algunos de ellos:

Un llamado sumamente emocionado de la presidenta de WIZO Brasil

Desde Miami:

What a fantastic interview, Anita. This should be mandatory viewing for all WIZO chaverot all over the world! Will you be adding English subtitles so that the non Spanish speaking countries can share it as well? There is so much important information here, that it is tremendously vital to share. Thank you for taking the time to do this interview and to share your passion for the organization we all love!

Tricia Schwitzer, Chairperson of Marketing escribió:

What a magnifient job! I don’t understand Spanish but I DO understand the professional way that you arranged this interview. It is a BRILLIANT tool for all our Spanish speakers who have been neglected for so many years. You were so thorough and Anita is a natural. At last a really educational video. Love the photos!

Susana Klecki Kleiner, responsable de Relaciones con Hispanoamérica comentó:

Desde la emisión de Encuentros confidenciales del pasado 9 de julio, hemos estado recibiendo mensajes de admiración y felicitación por la entrevista. Todas las javerot WIZO Iberoamericanas consideran que este programa les es y será de mucha utilidad para promocionar la tarea que realizamos en WIZO.

Vuelva a ver el programa:

Para ingresar al artículo alusivo al programa ingrese en el siguiente link:

